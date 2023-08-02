Україна — одна з найбільш замінованих держав у світі. Російські окупанти зробили небезпечними понад 17,5 млн га. Для життя на цій землі необхідне гуманітарне розмінування. Україна почала робити перші упевнені кроки.

Міністерство економіки повідомило, що перша українська машина для підготовки ґрунту до розмінування пройшла сертифікацію. Читай у нашому матеріалі, що це означає та хто створив таку машину.

Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію

Машина для розмінування — розробка харківських виробників. Компанія отримала сертифікат та декларацію про відповідність, що дозволяє запустити виробництво та почати використовувати такі машини для розмінування територій України.

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Перевагами вітчизняної техніки перед закордонними машинами з розмінування є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту, — пишуть у Мінекономіки.

Машина може знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. На місяць компанія поки може виробляти по дві розмінувальні машини.

Перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що Україна зацікавлена у виготовленні розмінувальної техніки, а не імпорті. Вітчизняне виробництво планують підтримувати та розширювати.

Виробництво розпочинається! Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію / 2 Фотографії

Розмінувальні машини будуть корисними для працівників ДСНС, спеціальної служби транспорту та приватних компаній, що займаються розмінуванням територій.

Нині в Україні працюють 20 машин розмінування. Три з них у Харківській області. Щоб швидко очищувати землі від вибухівок, цього недостатньо. Тому уряд веде перемови щодо постачання нового розмінувального обладнання, навчання саперів, фінансової допомоги, а також щодо виробництва іноземної техніки в Україні.

Домовитися вдалося з хорватською корпорацією DOK-ING d.o.o та данською HYDREMA. Українські та іноземні виробники уже підписали Меморандуми.

Раніше ми розповідали, як на півдні України міни лежать у кілька шарів.

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Фото: Юлія Свириденко