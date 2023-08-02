Украина — одно из самых заминированных государств в мире. Российские оккупанты сделали опасными более 17,5 млн га. Для жизни на этой земле необходимо гуманитарное разминирование. Украина начала делать первые уверенные шаги.

Министерство экономики сообщило, что первая украинская машина для подготовки земли к разминированию прошла сертификацию. Читай в нашем материале, что это значит и кто создал такую машину.

Первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию

Машина для разминирования — разработка харьковских производителей. Компания получила сертификат и право на соответствие, позволяющее запустить производство и начать использовать такие машины для разминирования территорий Украины.

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Преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию являются простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта, — пишут в Минэкономики.

Машина может обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины. В месяц компания пока может производить по две машины разминирования.

Первая вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина заинтересована в изготовлении техники для разминирования, а не импорте. Отечественное производство планируют поддерживать и расширять.

Производство начинается! Первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию / 2 Фотографии

Машины для разминирования будут полезны для работников ГСЧС, специальной службы транспорта и частных компаний, занимающихся разминированием территорий.

Сейчас в Украине работает 20 таких машин. Три из них в Харьковской области. Чтобы быстро очищать земли от взрывчаток этого недостаточно. Поэтому правительство ведет переговоры по поставкам нового разминировочного оборудования, обучению саперов, финансовой помощи, а также по производству иностранной техники в Украине.

Договориться удалось с хорватской корпорацией DOK-ING d.o.o и датской HYDREMA. Украинские и зарубежные производители уже подписали Меморандумы.

Раньше мы рассказывали, как на юге Украины мины лежат в несколько слоев.

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Фото: Юлия Свириденко