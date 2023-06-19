Хто, окрім нас, це зробить? Як брати-близнюки пройшли окупацію та разом розміновують Херсонську область

Разом, кажуть, й ворога перемагати легше. І наші військові доводять це: пліч-о-пліч по життю й на службі йдуть брати-близнюки Денис і Євген Корецькі, що нині служать саперами у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Брати провели в окупації декілька місяців, але згодом їм усе-таки вдалося виїхати. Зараз вони разом розміновують рідну Херсонщину.

Свою службу чоловіки почали не одночасно: Євген працює в ДСНС уже три роки, а старший за нього на дві хвилини брат Денис — лише чотири місяці.

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— Це небезпечно, але хто, окрім нас, це зробить? — каже Денис Корецький.

Повномасштабну війну брати Корецькі зустріли в Херсоні. Тоді Євген працював у водолазно-рятувальній службі. Ще в окупації почав розміновувати території й навідріз відмовився працювати із ворогом.

Намагалися прийти в частину, домовитися за співпрацю з нами. Але ніхто на зустріч їм не йшов, усі категорично були проти того, — зізнається Євген.

Після кількох спроб, під обстрілами, братам все ж вдалося виїхати з окупації. Євген продовжив службу в Одесі, а Денис розпочав тут навчання. Тепер близнюки працюють разом. Нещодавно повернулися з ротації. На рідній Херсонщині сапери розміновували критичну інфраструктуру.

— Це тяжка праця — розмінування територій, але розуміючи, що поряд брат, це надає впевненості морально, психологічно. Але є нюанси в роботі, — каже Євген Корецький. — Ти несеш відповідальність не тільки за себе, але й за людину, яка йде поруч з тобою.

Обох братів вдома чекають дружини, а Євген невдовзі стане батьком. Хлопці кажуть: родина хвилюється за них, бо робота — небезпечна. Але працювати окремо вони просто не можуть.

З таких історій складеться й наша загальна перемога. Адже вклад кожного та кожної — це спільна робота проти ворога. Раніше ми розповідали тобі про роботу пілота, що літав у блокадний Маріуполь.