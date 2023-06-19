Кто, если не мы, это сделает? Как братья-близнецы прошли оккупацию и вместе разминируют Херсонскую область

Вместе, говорят, и врага побеждать легче. И наши военные доказывают это: бок о бок по жизни и на службе идут братья-близнецы Денис и Евгений Корецкие, которые ныне служат саперами в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Братья провели в оккупации несколько месяцев, но впоследствии им удалось выехать. Сейчас они вместе разминируют родную Херсонскую область.

Свою службу мужчины начали не одновременно: Евгений работает в ГСЧС уже три года, а старший брат (который родился на две минуты раньше) Денис — всего четыре месяца.

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— Это опасно, но кто, если не мы, это сделает? — говорит Денис Корецкий.

Полномасштабную войну Корецкие встретили в Херсоне. Тогда Евгений работал в водолазно-спасательной службе. Ещё при оккупации начал разминировать территории и отказался работать с врагом.

Пытались прийти в часть, договориться о сотрудничестве с нами. Но никто навстречу им не шел, все были категорически против, — признается Евгений.

После нескольких попыток, под обстрелами, братьям все же удалось выехать из оккупации. Евгений продолжил службу в Одессе, а Денис начал здесь обучение. Теперь близнецы работают вместе. Недавно вернулись из ротации. В родной Херсонской области саперы разминировали критическую инфраструктуру.

— Это тяжелый труд — разминирование территорий, но когда понимаешь, что рядом брат, это дает уверенность морально, психологически. Но есть нюансы в работе, — говорит Евгений Корецкий. — Ты несешь ответственность не только за себя, но и за человека, который идет рядом с тобой.

Обоих братьев дома ждут жены, а Евгений вскоре станет отцом. Ребята говорят: семья волнуется за них, потому что работа опасная. Но работать по отдельности они просто не могут.

Из таких историй состоит и наша всеобщая победа. Ведь вклад каждого и каждой — это совместная работа против врага. Раньше мы рассказывали тебе о работе пилота, летавшего в блокадный Мариуполь.

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