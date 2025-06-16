Национальная сеть рекрутинговых центров Сухопутных войск ВСУ продолжает расширяться: сегодня, 16 июня 2025 года, новый стационарный пункт открылся в Днепре.

Он расположен на территории Центрального железнодорожного вокзала и предлагает полный спектр услуг для потенциальных военнослужащих.

Это уже третий подобный центр, присоединившийся к уже действующим в Киеве и Львове.

Более легкий путь в Вооруженные Силы Украины

Открытие центра в Днепре — очередной шаг в реализации инициативы подполковника Руслана Фурдила, возглавляющего 1 центр рекрутинга с момента его основания.

Цель развития региональной сети — значительно упростить процесс вступления в Силы обороны Украины.

Теперь желающие присоединиться к армии могут получить консультации, пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и оформить необходимые документы непосредственно в своем городе.

В ближайшее время планируется открытие аналогичного пункта в Одессе.

В Днепре на Центральном вокзале открыли рекрутинговый центр — как это было / 2 Фотографии

Услуги рекрутингового пункта в Днепре

Посетители стационарного пункта на Центральном железнодорожном вокзале Днепра получат доступ ко всем услугам, которые предоставляет 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Здесь можно:

Получить исчерпывающую информацию об актуальных вакансиях в Сухопутных войсках.

Выбрать подходящую должность, учитывая свои навыки и желания.

Ознакомиться с актуальным списком бригад и вакансий на официальном сайте: https://lfrecruiting.com.ua/brigades.

Пройти военно-врачебную комиссию.

Сдать необходимые тесты.

Оформить личное дело для последующего направления в подразделения.

Подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, в том числе в рамках проекта Контракт 18–24.

В Днепре на Центральном вокзале открыли рекрутинговый центр — как это было / 2 Фотографии

Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья, в удобном для посетителей режиме. Команда профессиональных рекрутеров готова помочь в выборе оптимального направления службы и ответить на все вопросы.

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