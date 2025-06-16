Национальная сеть рекрутинговых центров Сухопутных войск ВСУ продолжает расширяться: сегодня, 16 июня 2025 года, новый стационарный пункт открылся в Днепре. Он расположен на территории Центрального железнодорожного вокзала и предлагает полный спектр услуг для потенциальных военнослужащих. Это уже третий подобный центр, присоединившийся к уже действующим в Киеве и Львове.Более легкий путь в Вооруженные Силы Украины Открытие центра в Днепре — очередной шаг в реализации инициативы подполковника Руслана Фурдила, возглавляющего 1 центр рекрутинга с момента его основания. Цель развития региональной сети — значительно упростить процесс вступления в Силы обороны Украины. Теперь желающие присоединиться к армии могут получить консультации, пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и оформить необходимые документы непосредственно в своем городе. В ближайшее время планируется открытие аналогичного пункта в Одессе. В Днепре на Центральном вокзале открыли рекрутинговый центр — как это было / 2 Фотографии Читать по теме Бери судьбу в свои руки: как выбрать должность в Центре рекрутинга Сухопутных войск Сделай службу в ВСУ своим выбором. Читай, как выбрать должность и что нужно знать. Услуги рекрутингового пункта в Днепре Посетители стационарного пункта на Центральном железнодорожном вокзале Днепра получат доступ ко всем услугам, которые предоставляет 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Здесь можно: Получить исчерпывающую информацию об актуальных вакансиях в Сухопутных войсках. Выбрать подходящую должность, учитывая свои навыки и желания. Ознакомиться с актуальным списком бригад и вакансий на официальном сайте: https://lfrecruiting.com.ua/brigades. Пройти военно-врачебную комиссию. Сдать необходимые тесты. Оформить личное дело для последующего направления в подразделения. Подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, в том числе в рамках проекта Контракт 18–24. В Днепре на Центральном вокзале открыли рекрутинговый центр — как это было / 2 Фотографии Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья, в удобном для посетителей режиме. Команда профессиональных рекрутеров готова помочь в выборе оптимального направления службы и ответить на все вопросы. Также читайте, кого в ВСУ ищут чаще всего. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Днепр, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter