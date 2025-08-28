РФ нанесла удар по зданию миссии ЕС в Киеве — Сибига рассказал о последствиях

Во время ночного обстрела российские войска нанесли удар по зданию представительства Европейского Союза в Киеве.

В результате атаки дипломатическое помещение получило значительные повреждения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

РФ атаковала дипломатическое учреждение Миссия ЕС в Украине: детали

По словам министра, обстрел является прямым нарушением Венской конвенции, поскольку удар был направлен против дипломатических объектов и персонала.

Миссии ЕС в Украине был нанесен ущерб, — отметил чиновник.

Украина выражает полную солидарность с коллегами из миссии ЕС в Украине и готова оказать всю необходимую помощь.

Последствия обстрела: поврежденная миссия ЕС, пострадавших нет

Во время атаки часть дипломатического персонала подверглась воздействию обстрела, а здание миссии ЕС получило серьезные повреждения.

К счастью, среди сотрудников пострадавших нет.

Министр подчеркнул, что Украина продолжает поддерживать международных партнеров и осуждает действия РФ.

Это требует осуждения не только со стороны ЕС, но и всего мира, — подытожил министр.

Главное фото: Андрей Сибига.

Сегодня, 28 августа, в результате ночной атаки на Киев погибли 12 человек, среди них трое детей. Волонтёры и очевидцы делятся ужасными подробностями событий — читайте по ссылке.

