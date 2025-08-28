РФ завдала удару по будівлі місії ЄС у Києві — Сибіга розповів про наслідки

Під час нічного обстрілу російські війська завдали удару по будівлі представництва Європейського Союзу в Києві.
Внаслідок атаки дипломатичне приміщення зазнало значних пошкоджень.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
РФ атакувала дипломатичну установу Місія ЄС в Україні: деталі
За словами міністра, обстріл є прямим порушенням Віденської конвенції, оскільки удар був спрямований проти дипломатичних об’єктів і персоналу.
Місії ЄС в Україні було завдано шкоди, — зазначив посадовець.
Україна висловлює повну солідарність із колегами з місії ЄС в Україні та готова надати всю необхідну допомогу.
Наслідки обстрілу: пошкоджена місія ЄС, постраждалих немає
Під час атаки частина дипломатичного персоналу зазнала впливу обстрілу, а будівля місії ЄС отримала серйозні пошкодження.
На щастя, серед співробітників немає постраждалих.
Посадовець підкреслив, що Україна продовжує підтримувати міжнародних партнерів і засуджує дії РФ.
Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу, — підсумував чиновник.
Головне фото: Андрій Сибіга.
