РФ завдала удару по будівлі місії ЄС у Києві — Сибіга розповів про наслідки

Під час нічного обстрілу російські війська завдали удару по будівлі представництва Європейського Союзу в Києві.

Внаслідок атаки дипломатичне приміщення зазнало значних пошкоджень.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

РФ атакувала дипломатичну установу Місія ЄС в Україні: деталі

За словами міністра, обстріл є прямим порушенням Віденської конвенції, оскільки удар був спрямований проти дипломатичних об’єктів і персоналу.

Місії ЄС в Україні було завдано шкоди, — зазначив посадовець.

Україна висловлює повну солідарність із колегами з місії ЄС в Україні та готова надати всю необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу: пошкоджена місія ЄС, постраждалих немає

Під час атаки частина дипломатичного персоналу зазнала впливу обстрілу, а будівля місії ЄС отримала серйозні пошкодження.

На щастя, серед співробітників немає постраждалих.

Посадовець підкреслив, що Україна продовжує підтримувати міжнародних партнерів і засуджує дії РФ.

Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу, — підсумував чиновник.

Головне фото: Андрій Сибіга.

Сьогодні, 28 серпня, внаслідок нічної атаки на Київ загинули 15 осіб, серед них троє дітей. Волонтери та очевидці діляться жахливими подробицями подій — читай за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!