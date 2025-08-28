Без квартири, син у лікарні… Кияни про пережите цієї ночі

Страшна ніч для столиці. За останніми даними від керівника Київської ОВА Тимура Ткаченка, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 12 осіб.

На жаль, серед них три дитини двох, 17 та 14 років.

Волонтерка Тетяна з місця події у Дарницькому районі поділилася з журналісткою Аліною Матвійчук: чули роботу ППО, а потім пішли Шахеди та ракети…

— Ми чекаємо сімʼю, яка встигла вибігти з будинку. В них тепер ні квартири, нічого… Їхній син сильно постраждав, його відвезли до лікарні. А ми хочемо допомогти, бо люди без житла залишилися, — каже Тетяна.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ракета зайшла у будинок між третім та четвертим поверхами.

Пожежі по місту гасять навіть за допомогою рятувальних гелікоптерів.

У Дарницькому районі досі тривають пошуки людей під завалами.

Там сподіваються знайти ще близько девʼяти людей.

Загалом у місті постраждало вісім районів. Руйнування зафіксовані на 20 локаціях. Зокрема, сильно постраждав район біля метро Лукʼянівка.

Вибухи були дуже сильні. Коли ми вийшли з будинку, вже горіли всі автомобілі, офісний центр, — каже місцева жителька.

