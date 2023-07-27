Террористический акт против всего мира! Россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области

В ночь на 27 июля 2023 года россияне в очередной раз совершили террористический акт и нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Обстрел Одесской области 27 июля: что известно

По его словам, армия Российской Федерации выпустила ракеты типа Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

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В результате атаки один человек погиб — охранник 1979 года рождения. Грузовой терминал также пострадал: повреждено оборудование, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер выразил свои соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что террористы ответят за каждое преступление!

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробнее в эфире телемарафона Єдині новини о ночном обстреле россиян.

По ее словам, Силы обороны были переориентированы на работу ПВО с учетом направлений атак врага.

— Конечно, есть усиление на некоторых участках. Но для того, чтобы адекватно реагировать на такие мощные атаки, нам нужны более современные средства и более мощная поддержка партнеров, — отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что враг уже испробовал в южном регионе баллистику, нанеся удар по центру города Одесса и по жилым кварталам. И это говорит о том, что нам нужны такие средства противовоздушной обороны, которые будут способны сбивать и звуковые, и баллистические ракеты.

Всего в результате атак России повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Кубраков.

— Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия, — отметил он.

А подробнее о предыдущем ракетном обстреле портовой инфраструктуры Одесской области мы рассказывали ранее.

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Главное фото иллюстративное: Facebook Адміністрації морських портів України.