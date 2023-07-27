Терористичний акт проти всього світу! Росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини

У ніч проти 27 липня 2023 року росіяни вчергове здійснили терористичний акт та завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Обстріл Одещини 27 липня: що відомо

За його словами, армія Російської Федерації випустила ракети типу Калібр з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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У результаті атаки одна людина загинула — цивільний охоронець 1979 року народження. Вантажний термінал також постраждав: пошкоджено обладнання, знищено будівлю охорони та два автомобілі.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер висловив свої співчуття родині загиблого. Він наголосив, що терористи відповідатимуть за кожен злочин!

Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла детальніше в ефірі телемарафону Єдині новини про нічний обстріл росіян.

За її словами, Сили оборони були переорієнтовані на перепрофілювання роботи ППО з урахуванням напрямків атак ворога.

— Звісно, є підсилення на деяких ділянках. Але для того, щоб адекватно реагувати на такі потужні атаки, нам потрібні більш сучасні засоби й більш потужна підтримка партнерів, — наголосила Гуменюк.

Речниця додала, що ворог вже випробовував на південному регіоні балістику, завдавши удару по центру міста Одеси та по житлових кварталах. І це говорить про те, що нам потрібні такі засоби протиповітряної оборони, які будуть здатні збивати і надзвукові, і балістичні ракети.

Загалом внаслідок атак Росії пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Про це повідомив міністр інфраструктури Кубраков.

— Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема у таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія, — відзначив він.

А детальніше про попередній ракетний обстріл портової інфраструктури Одещини ми розповідали раніше.

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Головне фото, ілюстративне: Facebook адміністрації морських портів України.