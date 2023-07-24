Війна в Україні

Українське збіжжя у вогні. Росіяни вдарили по Одещині, влучили у порт

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 24 Липня 2023, 08:29
Одеса та область

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