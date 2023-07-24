Українське збіжжя у вогні. Росіяни вдарили по Одещині, влучили у порт

У ніч на понеділок, 24 липня, російські терористи знову атакували Одещину. Гатили по портовій інфраструктурі, повідомляє місцева ОДА.

Наслідки атаки на Одеську область сьогодні – у матеріалі.

Одеса: новини сьогодні по місту та області

Гучно було в Одеській області проти ночі, росіяни вдарили по портовій інфраструктурі в районі річки Дунай.

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Чотири години росіяни атакували порти дронами “Shahed-136”. Три дрони знищили наші сили ППО, – звітують в Одеській ОДА.

На жаль, не минулося без постраждалих. Поранено шістьох людей, четверо з них шпиталізували до лікарні. Один з потерпілих – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого.

Також пошкоджено українське збіжжя. Внаслідок атаки на Одещину зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. На місці зайнялася пожежа, її вже вдалося загасити.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вгатили по центру Одеси, влучили в історичні будівлі та центральний храм міста. Про наслідки атаки на Одесу напередодні дивись за посиланням.

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