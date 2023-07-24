Украинское зерно в огне. Россияне ударили по Одесской области, попали в порт

В ночь на понедельник, 24 июля, российские террористы снова атаковали Одесскую область. Ударили по портовой инфраструктуре, сообщает местная ОГА.

Последствия атаки на Одесскую область сегодня — в материале.

Одесса: новости сегодня по городу и области

Громко было в Одесской области ночью 24 июля, россияне ударили по портовой инфраструктуре в районе реки Дунай.

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Четыре часа россияне атаковали порты дронами Shahed-136. Три дрона уничтожили наши силы ПВО, — отчитываются в Одесской ОГА.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранены шесть человек, четверо из них госпитализировали в больницу. Один из пострадавших — в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому.

Также повреждено украинское зерно. В результате атаки на Одесскую область разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. На месте загорелся пожар, его уже удалось потушить.

Напомним, накануне российские оккупанты ударили по центру Одессы, попали в исторические здания и центральный храм города. О последствиях атаки на Одессу накануне смотри по ссылке.

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