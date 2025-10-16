РФ поразила баллистикой учебное подразделение Сухопутных войск — есть потери

Утром 16 октября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Под огонь попало одно из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенное в тыловой и до этого относительно спокойной части страны.

Как сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины, россияне использовали две баллистические ракеты. Несмотря на объявление тревоги, перемещение личного состава в укрытие и соблюдение мер безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Военные отметили, что в ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими.

По решению главнокомандующего ВСУ Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту вражеского обстрела.

В Вооруженных Силах выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Главное фото: иллюстративное.

Напомним, ранее российские войска уже наносили удары по учебным центрам и полигонам ВСУ, пытаясь дестабилизировать тыловые районы.