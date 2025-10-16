РФ уразила балістикою навчальний підрозділ Сухопутних військ — є втрати

Вранці 16 жовтня російська армія здійснила масований комбінований удар по території України. Під вогонь потрапив один із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, який розташований у тиловій і до цього відносно спокійній частині країни.

Як повідомили в Сухопутних військах Збройних Сил України, росіяни використали дві балістичні ракети. Попри оголошення тривоги, переміщення особового складу в укриття та дотримання заходів безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога, — йдеться у повідомленні.

Читати на тему Росія атакувала полігон ЗСУ касетними боєприпасами, є поранені Черговий удар по навчальному підрозділу: що відомо.

Військові зазначили, що найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими.

За рішенням головнокомандувача ЗСУ Військова служба правопорядку проводить службове розслідування за фактом ворожого обстрілу.

У Збройних Силах висловили щирі співчуття родинам та близьким загиблих.

Нагадаємо, раніше російські війська вже завдавали ударів по навчальних центрах і полігонах ЗСУ, намагаючись дестабілізувати тилові райони.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!