Росія атакувала полігон ЗСУ касетними боєприпасами, є поранені

Учора, 12 серпня, вночі ворог завдав ракетного удару по навчальному пункту ЗСУ. Вкотре трагедія забрала життя військових, які ще не вийшли на поле бою.

Окрім того, відомо, що росіяни застосували зброю, яка уражає більше цілей навколо себе. Це вкотре доводить, що окупанти мають на меті знищити якомога більше живої сили.

Більше про удар по полігону, розповідаємо далі.

Атака на навчальний підрозділ ЗСУ

За повідомленням Сухопутних військ ЗСУ, минулої ночі ворог здійснив ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ.

— Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу Ракетна небезпека, — кажуть у повідомленні.

Однак одна людина загинула, ще 11 отримали поранення через ураження касетними боєприпасами під час переміщення особового складу до укриття.

Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Ворог застосував касетні боєприпаси, які становлять загрозу й задовго після їхнього застосування, адже можуть розриватися не одразу.

Нагадаємо, що навчальні центри, полігони та інші військові обʼєкти обладнують надійними укриттями. Також ЗСУ вживає всіх заходів безпеки під час атак ворога.

Окрім того, головком Сирський пропонував перевести навчання військових під землю — більше ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!