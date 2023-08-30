Почти до комендантского часа! Кафе и рестораны Киева будут работать дольше

Кафе и рестораны в Киеве смогут работать на один час дольше — до 23:00. Напомним, что согласно предыдущему решению все заведения общественного питания должны были закрываться в 22:00.

Такое решение утвердил Совет обороны Киева, оно вступит в силу с первого дня осени — 1 сентября. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Это изменение инициировали представители Национальной ресторанной ассоциации Украины. Они обосновывали необходимость принятия такого решения, поскольку ранее было принято решение о прекращении работы заведений в 22:00, в связи с комендантским часом. Тогда он начинался в 23:00.

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Но 26 марта 2023 года продолжительность комендантского часа сократили на час и теперь он начинается с полуночи.

Во время встречи с городскими властями бизнесмены акцентировали на том, что изменение графика будет способствовать экономическому росту в Киеве. Они считают, что это может привести к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений, сборов и платежей в бюджет Украины.

Но это не единственные нововведения, которые могут ожидать украинцы с 1 сентября. Об изменениях для ВПЛ, коммунальных тарифах, изменениях для школьников и новом церковном календаре читай в нашем материале.

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