Майже до комендантської! Кафе та ресторани Києва працюватимуть довше

Кафе та ресторани у Києві зможуть працювати на одну годину довше — до 23:00. Нагадаємо, що згідно з попереднім рішенням, усі заклади громадського харчування мали зачинятися о 22:00.

Таке рішення затвердила Рада оборони Києва, і воно набуде чинності з першого дня осені — 1 вересня. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Цю зміну ініціювали представники Національної ресторанної асоціації України. Вони обґрунтовували необхідність прийняття такого рішення, оскільки раніше було прийнято рішення про припинення роботи закладів о 22:00 у зв’язку з комендантською годиною. Тоді вона розпочиналась о 23:00.

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Але 26 березня 2023 року тривалість комендантської години скоротили на годину і тепер вона починається з півночі.

Під час зустрічі з міською владою бізнесмени акцентували на тому, що зміна графіку сприятиме економічному зростанню у Києві. Вони вважають, що це може привести до створення нових робочих місць і збільшення податкових надходжень, зборів та платежів до всіх рівнів бюджету.

Та це не єдині нововведення, на які можуть очікувати українці з 1 вересня. Про зміни для ВПО, комунальні тарифи, зміни для школярів та новий церковний календар читай у нашому матеріалі.

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