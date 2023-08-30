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Майже до комендантської! Кафе та ресторани Києва працюватимуть довше

Діана Просяник, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 14:30
заклади Києва працюватимуть довше
Фото: Unsplash

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