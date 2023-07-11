С 11 июля в Украине вступают в силу нормы Закона № 1978, которыми внесены изменения в антитабачное законодательство. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Изменения в антитабачное законодательство: что нужно знать

Эти изменения запрещают рекламу и стимулирование продажи табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. За нарушение этого Закона предусмотрен штраф в размере 30 000 гривен, а в случае повторного правонарушения в течение года — 50 000 гривен.

Кроме того, за продажу лицам, не достигшим 18-летнего возраста установлен штраф в размере 1020 гривен. И в случае повторного нарушения этой нормы предусмотрен повторный штраф — 10 200 гривен.

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В Госпродпотребслужбе отметили, что отныне курение с использованием устройств для нагрева в общественных местах и помещениях запрещено по аналогии с обычными сигаретами.

Еще одним нововведением стал запрет производства (за исключением производства для экспорта), оптовой и розничной торговли, а также импорт сигарет со вкусо-ароматическими добавками для продажи на территории Украины.

Но это не значит, что ты уже с сегодняшнего дня не сможешь приобрести товары со вкусо-ароматическими добавками.

В Госпродпотребслужбе объяснили, что табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, введенные в обращение до вступления в силу соответствующих положений этого закона, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления, но не дольше 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона.

То есть еще в течение года производители смогут продавать товары этой категории до окончания срока годности или окончания продукта.

Без электронных сигарет и устройств нагревания табака: в Украине начали действовать новые ограничения курения в общественных местах / 2 Фотографии

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