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Без електронних цигарок та пристроїв нагрівання тютюну: в Україні почали діяти нові обмеження щодо паління у громадських місцях

Діана Просяник, редакторка сайту 11 Липня 2023, 11:30
куріння
Фото: Unsplash

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