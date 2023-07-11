З 11 липня в Україні набувають чинності норми Закону № 1978, якими внесено зміни до антитютюнового законодавства. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зміни до антитютюнового законодавства: що треба знати

Ці зміни забороняють рекламу та спонукання продажу тютюнових виробів, електронних цигарок та рідин до них. За порушення цього Закону передбачено штраф у розмірі 30 000 гривень, а у разі повторного правопорушення протягом року — 50 000 гривень.

Окрім того, за продаж тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку, встановлено штраф у розмірі 1020 гривень. А у разі повторного порушення цієї норми передбачено повторний штраф — 10 200 гривень.

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У Держпродспоживслужбі зазначили, що відсьогодні паління з використанням пристроїв для нагріву у громадських місцях та приміщеннях заборонено за аналогією до звичайних цигарок.

Ще одним нововведенням стала заборона виробництва (за винятком виробництва для експорту), гуртової та роздрібної торгівлі, а також імпорту сигарет зі смако-ароматичними добавками для продажу на території України.

Та це не означає, що ти вже відсьогодні не зможеш придбати товари зі смако-ароматичними добавками. У Держпродспоживслужбі пояснили, що тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, введені в обіг до набрання чинності відповідних положень цього закону, перебувають в обігу до їхньої повної реалізації в межах терміну придатності для споживання, але не довше 12 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Тобто ще протягом року виробники зможуть продавати товари цієї категорії до закінчення терміну придатності або закінчення продукту.

Без електронних цигарок та пристроїв нагрівання тютюну: в Україні почали діяти нові обмеження щодо паління у громадських місцях / 2 Фотографії

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