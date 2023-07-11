Без електронних цигарок та пристроїв нагрівання тютюну: в Україні почали діяти нові обмеження щодо паління у громадських місцях

З 11 липня в Україні набувають чинності норми Закону № 1978, якими внесено зміни до антитютюнового законодавства. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Ці зміни забороняють рекламу та спонукання продажу тютюнових виробів, електронних цигарок та рідин до них. За порушення цього Закону передбачено штраф у розмірі 30 000 гривень, а у разі повторного правопорушення протягом року — 50 000 гривень.
Окрім того, за продаж тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку, встановлено штраф у розмірі 1020 гривень. А у разі повторного порушення цієї норми передбачено повторний штраф — 10 200 гривень.
У Держпродспоживслужбі зазначили, що відсьогодні паління з використанням пристроїв для нагріву у громадських місцях та приміщеннях заборонено за аналогією до звичайних цигарок.
У Держпродспоживслужбі зазначили, що відсьогодні паління з використанням пристроїв для нагріву у громадських місцях та приміщеннях заборонено за аналогією до звичайних цигарок.
Ще одним нововведенням стала заборона виробництва (за винятком виробництва для експорту), гуртової та роздрібної торгівлі, а також імпорту сигарет зі смако-ароматичними добавками для продажу на території України.
Та це не означає, що ти вже відсьогодні не зможеш придбати товари зі смако-ароматичними добавками. У Держпродспоживслужбі пояснили, що тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, введені в обіг до набрання чинності відповідних положень цього закону, перебувають в обігу до їхньої повної реалізації в межах терміну придатності для споживання, але не довше 12 місяців з дня набрання чинності цим законом.
Тобто ще протягом року виробники зможуть продавати товари цієї категорії до закінчення терміну придатності або закінчення продукту.
Тобто ще протягом року виробники зможуть продавати товари цієї категорії до закінчення терміну придатності або закінчення продукту.
Раніше ми розповідали, чим замінити цигарки, аби остаточно кинути палити.
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