Новые руководители ОВА. Что известно о Юрие Малашко, Сергее Лысаке, Александре Прокудине

7 января правительство поддержало проект Указа Президента Украины о назначении новых руководителей трех областных военных администраций, в частности — Запорожской, Днепропетровской и Херсонской. Ими стали Юрий Малашко, Сергей Лысак и Александр Прокудин.
Ранее Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что в определенных прифронтовых регионах председателями ОВА могут стать военные.
И действительно, все новые руководители областных администраций имеют опыт службы. Детальнее о каждом рассказываем дальше.
Ранее Юрий Малашко был главой Красногоровской военной администрации в Донецкой области. Затем он стал первым заместителем председателя военно-гражданской администрации Марьинки.
Перед назначением на новую должность был и.о. главы Антитеррористического центра при СБУ.
Из открытых источников известно, что Сергей Лысак — сержант Вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях.
2 августа 2014 года мужчина получил орден За мужество III степени за личные мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также верность военной присяге.
Перед назначением на новую должность Сергей Лысак сначала руководил управлением СБУ в Житомирской области, но позже возглавил управление СБУ в Днепропетровской области.
Александр Прокудин родом из Николаева, но долгое время работал в Херсонской области. Свой путь в органах внутренних дел начал в 2000 году.
В основном работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения.
Перед назначением занимал должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Также 7 февраля Верховная Рада на заседании назначила нового главу МВД. Читай, что известно о главе МВД Игоре Клименко.
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