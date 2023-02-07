Нові очільники ОВА. Що відомо про Юрія Малашка, Сергія Лисака, Олександра Прокудіна

7 січня уряд підтримав проект Указу Президента України про призначення нових керівників трьох обласних військових адміністрацій, зокрема Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської. Ними стали Юрій Малашко, Сергій Лисак та Олександр Прокудін.

Раніше Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що у певних прифронтових регіонах головами ОВА можуть стати військові.

І насправді усі нові очільники обласних адміністрацій мають досвід служби. Детальніше про кожного розповідаємо далі.

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Юрій Малашко — голова Запорізької ОВА

Раніше Юрій Малашко був очільником Красногорівської військової адміністрації на Донеччині. Потім став першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Мар’їнки.

Перед призначенням на нову посаду був в.о. голови Антитерористичного центру при СБУ.

Сергій Лисак — голова Дніпропетровської ОВА

З відкритих джерел відомо, що Сергій Лисак — сержант Збройних сил України, брав участь у бойових діях.

2 серпня 2014 року чоловік отримав орден За мужність III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

Перед призначенням на нову посаду Сергій Лисак спочатку керував управлінням СБУ у Житомирській області, але пізніше очолив управління СБУ в Дніпропетровській області.

Олександр Прокудін — голова Херсонської ОВА

Олександр Прокудін родом з Миколаєва, але довгий час працював на Херсонщині. Свій шлях в органах внутрішніх справ розпочав у 2000 році.

Здебільшого працював у слідчих підрозділах та відділі професійної підготовки Управління кадрового забезпечення.

Перед призначенням обіймав посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

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