Василь Малюк очолив Службу безпеки України: що про нього відомо

Служба безпеки України — одна з головних структур, що відповідає за безпеку країни. Тому працювати там та очолювати відомство мають професіонали. 7 лютого Верховна Рада призначила Василя Малюка головою СБУ.
Малюк тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки з 18 липня 2022 року після того, як президент України Володимир Зеленський усунув з посади Івана Баканова. До цього він був першим заступником органу. Ми розповімо тобі про діяльність та досвід Василя Малюка.
Новому очільнику СБУ Василю Малюку 39 років. Після початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році він брав участі в Антитерористичній операції, є учасником бойових дій. Наприкінці березня 2022 року Василь Малюк отримав звання бригадного генерала.
Навчався за спеціальністю правознавство у Національній академії Служби безпеки України. Має звання кандидата юридичних наук.
Кар’єру в органах державної безпеки розпочав з 2001 року. Спершу працював у регіональних управліннях СБУ. На службі перебував на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Уже два з половиною роки працює у Центральному управлінні Служби безпеки. Спершу, у січні 2020, Василя Малюка призначили заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. А згодом, у березні 2020 року, — першим заступником голови СБУ Івана Баканова. Разом з тим Малюк був керівником управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Але в липні 2021 року Василя Малюка звільнили з високих посад в СБУ. Тоді в Офісі президента висловили кілька претензій до служби.
16 лютого 2022 року Василя Малюка призначили заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Але після початку повномасштабного російського наступу Малюка повернули в СБУ.
У березні 2022 року він знову став першим заступником голови Служби безпеки.
У березні 2022 року він знову став першим заступником голови Служби безпеки.
Василь Малюк має кілька нагород:
На початку лютого СБУ почала інтенсивно проводити обшуки у низки посадових осіб України. Після цього Василь Малюк заявив, що мета СБУ — боротьба з внутрішнім ворогом. Він сказав, що це тільки перший етап комплексної та системної роботи, СБУ зупинятися не планує.
Раніше ми розповідали про боротьбу з корупцією та обшуки СБУ у Коломойського, Авакова та інших.
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