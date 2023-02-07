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Василь Малюк очолив Службу безпеки України: що про нього відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Лютого 2023, 13:10
Василь Малюк призначений головою СБУ: біографія
Фото: Facebook

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