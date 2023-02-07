Василь Малюк очолив Службу безпеки України: що про нього відомо

Служба безпеки України — одна з головних структур, що відповідає за безпеку країни. Тому працювати там та очолювати відомство мають професіонали. 7 лютого Верховна Рада призначила Василя Малюка головою СБУ.

Малюк тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки з 18 липня 2022 року після того, як президент України Володимир Зеленський усунув з посади Івана Баканова. До цього він був першим заступником органу. Ми розповімо тобі про діяльність та досвід Василя Малюка.

Що відомо про Василя Малюка

Новому очільнику СБУ Василю Малюку 39 років. Після початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році він брав участі в Антитерористичній операції, є учасником бойових дій. Наприкінці березня 2022 року Василь Малюк отримав звання бригадного генерала.

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Навчався за спеціальністю правознавство у Національній академії Служби безпеки України. Має звання кандидата юридичних наук.

Кар’єру в органах державної безпеки розпочав з 2001 року. Спершу працював у регіональних управліннях СБУ. На службі перебував на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Уже два з половиною роки працює у Центральному управлінні Служби безпеки. Спершу, у січні 2020, Василя Малюка призначили заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. А згодом, у березні 2020 року, — першим заступником голови СБУ Івана Баканова. Разом з тим Малюк був керівником управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Але в липні 2021 року Василя Малюка звільнили з високих посад в СБУ. Тоді в Офісі президента висловили кілька претензій до служби.

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16 лютого 2022 року Василя Малюка призначили заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Але після початку повномасштабного російського наступу Малюка повернули в СБУ.

У березні 2022 року він знову став першим заступником голови Служби безпеки.

Василь Малюк має кілька нагород:

знаки СБУ За відвагу і За доблесть;

відзнака президента України За участь в Антитерористичній операції;

найвища відомча відзнака СБУ Відзнака Служби безпеки України;

нагородна зброя.

На початку лютого СБУ почала інтенсивно проводити обшуки у низки посадових осіб України. Після цього Василь Малюк заявив, що мета СБУ — боротьба з внутрішнім ворогом. Він сказав, що це тільки перший етап комплексної та системної роботи, СБУ зупинятися не планує.

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