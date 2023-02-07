Василий Малюк возглавил Службу безопасности Украины: что о нем известно

Служба безопасности Украины — одна из главных структур, отвечающая за безопасность страны. Поэтому работать там и возглавлять ведомство должны профессионалы. 7 февраля Верховная Рада назначила Василия Малюка главой СБУ.

Малюк временно исполнял обязанности главы Службы безопасности с 18 июля 2022 года после того, как президент Украины Владимир Зеленский устранил с должности Ивана Баканова. До этого он являлся первым заместителем органа. Мы расскажем тебе о деятельности и опыте Василия Малюка.

Что известно о Василии Малюке

Новому главе СБУ Василию Малюку 39 лет. После начала вторжения России в Украину в 2014 году он участвовал в антитеррористической операции, является участником боевых действий. В конце марта 2022 Василий Малюк получил звание бригадного генерала.

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Учился по специальности правоведение в Национальной академии Службы безопасности Украины. Имеет звание кандидата юридических наук.

Карьеру в органах государственной безопасности начал с 2001 года. Сначала работал в региональных управлениях СБУ. На службе находился в должностях от оперуполномоченного до заместителя начальника управления начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Уже два с половиной года работает в Центральном управлении Службы безопасности. Сначала, в январе 2020 года, Василий Малюк был назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. А затем, в марте 2020 года, — первым заместителем председателя СБУ Ивана Баканова. Одновременно Малюк был руководителем управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Но в июле 2021 года Василий Малюк был уволен с высоких должностей в СБУ. Тогда в Офисе президента высказали несколько претензий к службе.

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16 февраля 2022 года Василий Малюк был назначен заместителем министра внутренних дел Денисом Монастырским. Но после начала полномасштабного российского наступления Малюка вернули в СБУ.

В марте 2022 года он снова стал первым заместителем главы Службы безопасности.

Василий Малюк имеет несколько наград:

знаки СБУ за отвагу и за доблесть;

отличие президента Украины За участие в Антитеррористической операции;

высшее ведомственное отличие СБУ Отличие Службы безопасности Украины;

наградное оружие.

В начале февраля СБУ начала интенсивно проводить обыски у ряда должностных лиц Украины. После этого Василий Малюк заявил, что цель СБУ — борьба с внутренним врагом. Он сказал, что это только первый этап комплексной и системной работы, СБУ останавливаться не планирует.

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