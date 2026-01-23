Сергей Стерненко — советник министра обороны Украины: чем известен волонтер и активист

Известный украинский волонтер, блоггер и общественный деятель Сергей Стерненко официально присоединился к команде Министерства обороны Украины, вступив в должность советника министра — подробнее читай в материале.

Сергей Стерненко вступил в должность советника министра обороны

Основной задачей Стерненко в новой должности станет повышение эффективности использования беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на фронте. Опыт и экспертиза Сергея критически важны для реализации стратегии масштабного технологического обновления Сил обороны, особенно в условиях, когда аналитика свидетельствует о значительном разрыве в результативности различных подразделений: только 50 из 400 имеющихся экипажей обеспечивают около 70% всех поражений врага.

Деятельность Сергея Стерненко в должности советника будет сосредоточена на трех ключевых направлениях. Во-первых, это базовое обеспечение дроновых подразделений и систематизация поставок, чтобы военные получали эффективное вооружение в зоне боевых действий без бюрократических задержек.

Во-вторых, значительное внимание будет уделяться аналитике и внедрению качественного фидбека от бойцов для оперативного усовершенствования технологий. Третьим приоритетом станет масштабирование опыта наиболее успешных подразделений на оставшиеся 350 экипажей через дополнительное обучение и обмен опытом, что существенно увеличит масштаб уничтожения оккупационных сил.

Сам Стерненко подтвердил свое назначение, отметив, что готов углублять сотрудничество с государством по выполнению поставленных задач в сфере беспилотных систем.

Фигура Сергея Стерненко знаковая для украинского волонтерского движения и гражданского общества. После начала полномасштабного вторжения Стерненко сосредоточился на собрании средств для нужд Вооруженных Сил Украины, в частности став одним из ключевых популяризаторов использования FPV-дронов. Благодаря его сообществу на фронт были переданы тысячи беспилотников, что оказало существенное влияние на тактику ведения боевых действий.

