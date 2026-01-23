Сергій Стерненко — радник міністра оборони України: чим відомий волонтер та активіст

Відомий український волонтер, блогер та громадський діяч Сергій Стерненко офіційно приєднався до команди Міністерства оборони України, обійнявши посаду радника міністра — детальніше читай в матеріалі.

Сергій Стерненко обійняв посаду радника міністра оборони

Основним завданням Стерненка на новій посаді стане підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на фронті. Досвід та експертиза Сергія є критично важливими для реалізації стратегії масштабного технологічного оновлення Сил оборони, особливо в умовах, коли аналітика свідчить про значний розрив у результативності різних підрозділів: наразі лише 50 із 400 наявних екіпажів забезпечують близько 70% усіх уражень ворога.

Діяльність Сергія Стерненка на посаді радника буде зосереджена на трьох ключових напрямах. По-перше, це базове забезпечення дронових підрозділів та систематизація поставок, щоб військові отримували ефективне озброєння безпосередньо у зоні бойових дій без бюрократичних затримок.

По-друге, значна увага приділятиметься аналітиці та впровадженню якісного фідбеку від бійців для оперативного вдосконалення технологій. Третім пріоритетом стане масштабування досвіду найбільш успішних підрозділів на решту 350 екіпажів через додаткове навчання та обмін досвідом, що має суттєво збільшити масштаб знищення окупаційних сил.

Сам Стерненко підтвердив своє призначення, зазначивши, що готовий поглиблювати співпрацю з державою для виконання поставлених завдань у сфері безпілотних систем.

Постать Сергія Стерненка є знаковою для українського волонтерського руху та громадянського суспільства. Після початку повномасштабного вторгнення Стерненко зосередився на зборах коштів для потреб Збройних Сил України, зокрема ставши одним із ключових популяризаторів використання FPV-дронів. Завдяки його спільноті на фронт було передано тисячі безпілотників, що суттєво вплинуло на тактику ведення бойових дій.

