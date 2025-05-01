Напад на Сергія Стерненка: волонтер поранений — що відомо про злочинця

Останнім часом почастішали напади на громадських діячів, волонтерів та журналістів. За останні два місяці таких випадків відомо щонайменше три. Сьогодні стало відомо про напад на Сергія Стерненка. Його поранено. Хто скоїв напад та що відомо станом на цю мить?

Напад на Сергія Стерненка: нападницю затримали

Про напад Сергій Стерненко повідомив сам у своєму Telagram-каналі о 13:32.

На мене скоєно напад. Поранений.

Пізніше він додав, що загрози його життю немає. Також він повідомив, що напад здійснила жінка.

Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати.

У голосовому повідомленні Сергій додав, що росіяни будуть помирати.

За словами Стерненка, він зазнав легкого поранення. Сергій попросив тих, хто його знає, не телефонувати зараз.

За кілька годин Сергій повідомив, що його прооперували і куля вийшла навиліт. Життєво важливих органів куля не зачепила.

Мені дуже пощастило, що поранення таке. Дякую Богу.

Пізніше у СБУ повідомили про обставини затримання нападниці.

СБУ запобігла вбивству активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримала нападницю. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї.

Напади на Сергія Стерненка

Сергій неодноразово повідомляв, що вважає замахи проти себе замовленими відомими політичними особами.

Перший замах трапився 7 лютого 2018 року. Тоді на Сергія напали біля його будинку в Одесі. Двоє невідомих чекали на нього, і щойно він зайшов до під’їзду, на нього накинулися та жорстоко побили.

Другий замах трапився 1 травня 2018 року в Одесі. Цього разу нападники були озброєні. Сергій цього дня разом з дівчиною мав відвідати мітинг комуністів. Коли Сергій виходив з двору, в нього двічі вистрілили у шию. Нападника затримали, ним виявився раніше засуджений Абзал Байкумашев.

Третій замах на вбивство Сергія Стерненка та його дівчини трапився 24 травня 2018 року. Одного з нападників, Івана Кузнєцова, Сергій поранив у живіт його ж ножем. Нападник помер. Другий нападник зміг втекти до Росії.

Після років судової тяганини наприкінці грудня 2023 суд закрив справу проти нього.

Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі.

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Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, волонтер та активіст. Відомий участю у народній люстрації, антиросійських мітингах, зривах концертів російських співаків, гострою критикою влади, одним з організаторів Маршу на підтримку політв’язнів, співзасновником ГО Небайдужі.

Екс-очільник одеського обласного осередку НВР Правий Сектор. Веде власний YouTube-канал, займається поставками дронів до ЗСУ.

Народився 20 березня 1995 року у Білгород-Дністровському Одеської області. Батьки Сергія — прикордонник та вчителька. Сергій має двох молодших братів. Спершу Сергій намагався розвинути кар’єру хіп-хоп виконавця. Його юність припала на Революцію Гідності, в якій він узяв участь.

У травні 2015 він потрапив до сотні найвпливовіших одеситів. Пізніше він закінчив Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за спеціальністю Правознавство, а потім Одеський університет імені Мечникова, та магістратуру за міжнародним правом в університеті Шевченка.

Під час навчання Сергій недовго працював за спеціальністю. Після серії скоєних замахів за громадянську проукраїнську позицію переїхав до Києва.

Раніше ми розповідали про напад і вбивство активіста Демʼяна Ганула.

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