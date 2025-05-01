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Напад на Сергія Стерненка: волонтер поранений — що відомо про злочинця

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Травня 2025, 13:55
Напад на Сергія Стерненка
Фото Instagram
Напад на Сергія Стерненка: волонтер поранений — що відомо про злочинця
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Напад на Сергія Стерненка: волонтер поранений — що відомо про злочинця
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