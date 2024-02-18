Почти 5% всех малышей! Сколько украинцев родились в Польше в 2023 году — статистика

В большинстве стран Европы продолжается тенденция спада рождаемости. Так, в Польше за 2023-й родилось 272 тыс. малышей. Это рекордно малое количество со времен окончания Второй мировой. А сколько тысяч украинцев родилось за этот год в Польше?

Сколько украинцев родилось в Польше в 2023 году — статистика

Центральный статистический офис Польши опубликовал статистику, согласно которой, в стране родилось 272 тыс. детей, в то же время Министерство цифровизации Польши дало данные о 272,7 тыс. детях. По этим данным, 15,4 тыс. малышей, рожденных в 2023 году, являются иностранцами.

Наибольшим количеством рожденных детей-иностранцев являются украинцы. В 2023 году в Польше родилось 12,8 тыс. украинских малышей. В 2022 году в Польше родилось 13,7 тыс. детей-иностранцев.

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Дальнейшая статистика родившихся в Польше малышей-иностранцев такова:

граждане Беларуси — 775;

775; граждане Вьетнама — 188;

188; граждане Грузии — 161;

161; граждане Индии — 160;

160; граждане России — 141;

141; граждане Молдовы — 111.

Дети, рожденные в Польше, могут получить гражданство только в том случае, если у одного из родителей есть польский паспорт.

Число родившихся детей-иностранцев в Польше продолжает расти. Такой прирост может быть результатом экономической миграции и полномасштабной войны в Украине.

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