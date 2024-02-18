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Почти 5% всех малышей! Сколько украинцев родились в Польше в 2023 году — статистика

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 февраля 2024, 15:00
Сколько украинцев родилось в Польше за 2023 год - статистика
Фото: Unsplash

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