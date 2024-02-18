Майже 5% від усіх малюків! Скільки українців народилися в Польщі у 2023 — статистика

У більшості країн Європи продовжується тенденція спаду народжуваності. Так, у Польщі за 2023 рік народилося 272 тис. малюків. Це рекордно мала кількість від часів закінчення Другої світової. А скільки тисяч українців народилося за цей рік у Польщі?

Скільки українців народилося в Польщі за 2023 рік — статистика

Центральний статистичний офіс Польщі опублікував статистику, за якою в країні народилися 272 тис. дітей, водночас Міністерство цифровізації Польщі дало дані про 272,7 тис. дітей. За цими даними, 15,4 тис. малюків, народжених у 2023 році, є іноземцями.

Найбільшою кількістю народжених дітей-іноземців є українці. У 2023 році в Польщі народилося 12,8 тис. українських малюків. У 2022 році в Польщі народилося 13,7 тис. дітей.

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Подальша статистика малюків-іноземців, що народилися в Польщі, така:

громадяни Білорусі — 775;

громадяни В’єтнаму — 188;

громадяни Грузії — 161;

громадяни Індії — 160;

громадяни Росії — 141;

громадяни Молдови — 111.

Діти, народжені у Польщі, можуть отримати громадянство лише в разі, коли один із батьків має польський паспорт.

Кількість народжених дітей-іноземців у Польщі продовжує зростати. Такий приріст може бути наслідком економічної міграції та повномасштабної війни в Україні.

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