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Майже 5% від усіх малюків! Скільки українців народилися в Польщі у 2023 — статистика

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Лютого 2024, 15:00
Скільки українців народилося в Польщі за 2023 рік — статистика
Фото: Unsplash

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