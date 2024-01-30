Найнижчий рівень за час Незалежності. Скільки дітей народилося у 2023 році — статистика

Під час повномасштабної війни чимало українців відклали на майбутнє плани народити дитину. Несприятлива ситуація в країні суттєво вплинула на рівень народжуваності. У Міністерстві юстиції України поділилися даними, скільки дітей народилося у 2023 році.
За даними Мін’юсту, за 2023 рік в Україні народилося 187 387 немовлят. Статистика народжуваності у Києві та областях така:
Така кількість новонароджених за рік є найменшою за часи Незалежності України. У 2022 році народилося майже 207 тисяч малюків. А перед пандемією, у 2019 році, народилося 309 тисяч маленьких українців.
Кількості новонароджених не вистачає для зростання рівня населення. У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій.
Крім цього, за 2023 рік було зареєстровано 186 051 шлюб. Розлучень зафіксували 24 108. Лідерами за кількістю одружень стали такі області та міста:
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