Самый низкий уровень за время Независимости. Сколько детей родилось в 2023 году — статистика

Во время полномасштабной войны многие украинцы отложили на будущее планы родить ребенка. Неблагоприятная ситуация в стране существенно повлияла на уровень рождаемости. В Министерстве юстиции поделились данными, сколько детей родилось в 2023 году.
По данным Минюста, за 2023 год в Украине родилось 187 387 младенцев. Статистика рождаемости в Киеве и областях такова:
Такое количество новорожденных за год наименьшее за время Независимости Украины. В 2022 году родилось почти 207 тысяч малышей. А перед пандемией, в 2019 году, родилось 309 тысяч маленьких украинцев.
Числа новорожденных не хватает для роста уровня населения. В статистике не учтены данные со временно оккупированных территорий.
Кроме этого, за 2023 год было зарегистрировано 186 051 брак. Разводов зафиксировали 24 108. Лидерами по количеству бракосочетаний стали такие области и города:
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