Самый низкий уровень за время Независимости. Сколько детей родилось в 2023 году — статистика

Во время полномасштабной войны многие украинцы отложили на будущее планы родить ребенка. Неблагоприятная ситуация в стране существенно повлияла на уровень рождаемости. В Министерстве юстиции поделились данными, сколько детей родилось в 2023 году.

Уровень рождаемости в Украине: сколько детей родилось в 2023 году

По данным Минюста, за 2023 год в Украине родилось 187 387 младенцев. Статистика рождаемости в Киеве и областях такова:

Киев — 19 979 детей;

19 979 детей; Львовская область — 16 638 детей;

16 638 детей; Днепропетровская область — 14 433 детей;

14 433 детей; Одесская область — 13 736 детей;

13 736 детей; Киевская область — 10 820 детей;

10 820 детей; Ровенская область — 9 542 малышей;

9 542 малышей; Закарпатская область — 9 450 малышей.

Такое количество новорожденных за год наименьшее за время Независимости Украины. В 2022 году родилось почти 207 тысяч малышей. А перед пандемией, в 2019 году, родилось 309 тысяч маленьких украинцев.

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Числа новорожденных не хватает для роста уровня населения. В статистике не учтены данные со временно оккупированных территорий.

Кроме этого, за 2023 год было зарегистрировано 186 051 брак. Разводов зафиксировали 24 108. Лидерами по количеству бракосочетаний стали такие области и города:

Киев — 21 802 созданных семей;

21 802 созданных семей; Днепропетровская область — 18 816 созданных семей;

18 816 созданных семей; Одесская область — 13 740 созданных семей;

13 740 созданных семей; Киевская область — 11 712 новых семей;

11 712 новых семей; Львовская область — 10 983 новых семей;

10 983 новых семей; Харьковская область — 10 977 новых семей.

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