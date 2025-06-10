Количество не сокращается: как минимум 400 украинок — в плену РФ

В российском плену, по разным данным, может быть до 10 тысяч украинцев. Многих удерживают в пыточных Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года. Удерживают в плену россияне не только украинских военных, но и гражданских. В Координационном штабе рассказали, что в российском плену могут быть более 400 женщин.

Сколько украинских женщин в плену: официальные цифры

8 июня, на международном фестивале Docudays UA, представительница Координационного штаба по обращению с военнопленными Виктория Петрук поделилась, что в российском плену могут находиться не менее 403 украинок.

Об этом сообщает ZMINA. Среди пленных украинских женщин есть как военные, так и гражданские. Сейчас известно точно о 403 женщинах, которых удерживают в России и временно оккупированных территориях. Такое количество возникло после сравнения баз КШВПВ с общественными организациями, которые документируют военные преступления.

К сожалению, этот список не уменьшается, несмотря на то, что во время обменов нам удается возвращать женщин. Почему не убавляется? Потому что каждый день на оккупированных территориях и не только там РФ может спокойно, без объяснений схватить человека и обвинить его в чем-то.

Кроме всего, распространенной у россиян практикой является удерживание “на подвалах”, где наших граждан пытают и заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали.

Читать по теме В десятки раз больше! Сколько лагерей для пленных построила РФ В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали о количестве колоний.

Кроме того, россияне не оказывают украинским гражданским и военнопленным медицинскую помощь и сознательно доводят до состояния хронических или неизлечимых болезней.

Что касается украинских военнопленных, то преступления начинаются уже на поле боя. Российские оккупанты их расстреливают, а тех, кто попадает в плен, жестоко пытают. Также стало известно о вербовке пленных и их родственников.

Ранее мы рассказывали об обмене пленными 9 июня.

Фото: КШВПВ/иллюстративное

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.