Количество не сокращается: как минимум 400 украинок — в плену РФ

В российском плену, по разным данным, может быть до 10 тысяч украинцев. Многих удерживают в пыточных Донецкой и Луганской областей еще с 2014 года. Удерживают в плену россияне не только украинских военных, но и гражданских. В Координационном штабе рассказали, что в российском плену могут быть более 400 женщин. Сколько украинских женщин в плену: официальные цифры 8 июня, на международном фестивале Docudays UA, представительница Координационного штаба по обращению с военнопленными Виктория Петрук поделилась, что в российском плену могут находиться не менее 403 украинок. Об этом сообщает ZMINA. Среди пленных украинских женщин есть как военные, так и гражданские. Сейчас известно точно о 403 женщинах, которых удерживают в России и временно оккупированных территориях. Такое количество возникло после сравнения баз КШВПВ с общественными организациями, которые документируют военные преступления.К сожалению, этот список не уменьшается, несмотря на то, что во время обменов нам удается возвращать женщин. Почему не убавляется? Потому что каждый день на оккупированных территориях и не только там РФ может спокойно, без объяснений схватить человека и обвинить его в чем-то. Кроме всего, распространенной у россиян практикой является удерживание “на подвалах”, где наших граждан пытают и заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали. Читать по теме В десятки раз больше! Сколько лагерей для пленных построила РФ В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали о количестве колоний. Кроме того, россияне не оказывают украинским гражданским и военнопленным медицинскую помощь и сознательно доводят до состояния хронических или неизлечимых болезней. Что касается украинских военнопленных, то преступления начинаются уже на поле боя. Российские оккупанты их расстреливают, а тех, кто попадает в плен, жестоко пытают. Также стало известно о вербовке пленных и их родственников. Ранее мы рассказывали об обмене пленными 9 июня. Фото: КШВПВ/иллюстративное А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter