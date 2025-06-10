Кількість не скорочується: щонайменше 400 українок — у полоні РФ

У російському полоні, за різними даними, можуть бути до 10 тисяч українців. Чимало людей утримують у катівнях Донеччини та Луганщини ще з 2014 року. Тримають у полоні росіяни не лише українських військових, а й цивільних громадян. У Координаційному штабі розповіли, що у російському полоні може бути понад 400 жінок.

Скільки українських жінок у російському полоні: офіційні цифри

8 червня, на міжнародному фестивалі Docudays UA, представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Петрук поділилася, що у російському полоні можуть перебувати щонайменше 403 українки.

Про це повідомляє ZMINA. Серед полонених українських жінок є як військові, так і цивільні. Наразі відомо точно про 403 жінок, яких утримують у Росії та тимчасово окупованих територіях. Така кількість виникла після порівняння баз КШППВ з громадськими організаціями, що документують воєнні злочини.

На жаль, цей список не зменшується, попри те що під час обмінів нам вдається повертати дівчат. Чому не зменшується? Тому що щодня на окупованих територіях і не лише там РФ може спокійно, без жодних пояснень схопити людину і звинуватити її в чомусь.

Крім усього, поширеною у росіян практикою є тримання “на підвалах”, де наших громадян катують і змушують зізнаватися у злочинах, яких вони не скоювали.

Читати на тему У десятки разів більше! Скільки таборів для полонених розбудувала РФ У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли про кількість колоній.

Крім усього, росіяни не надають українським цивільним та військовополоненим медичної допомоги та свідомо доводять до стану хронічних чи невиліковних хвороб.

Щодо українських військовополонених злочини починаються вже на полі бою. Російські окупанти їх розстрілюють, а тих, хто потрапляє у полон — жорстоко катують. Також стало відомо про вербування полонених та їхніх родичів.

Раніше ми розповідали про обмін полоненими 9 червня.

Фото: КШППВ/ілюстраційне

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