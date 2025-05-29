У десятки разів більше! Скільки таборів для полонених розбудувала РФ

Росіяни утримують українських військовополонених у понад 300 різних колоніях без доступу до міжнародних організацій та правозахисників. Таку інформацію навів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин під час брифінгу, передає Укрінформ.

Українські полонені перебувають у понад 300 колоніях РФ: деталі

Гущин зазначив, що кількість російських колоній значно перевищує місця утримання полонених в Україні.

— Як ви думаєте, скільки місць тримання українських полонених та цивільних є в Росії та на окупованих територіях? 5, може 10, може 20, може 100? 300!

Україна ж має п’ять таборів для військовополонених і п’ять тимчасових місць тримання. І до всіх них є абсолютно вільний безперешкодний доступ усіх правозахисних організацій, міжнародних інституцій, МКЧХ, ООН тощо.

Представник Координаційного штабу додав, що колонії для утримання військовополонених та цивільних розташовані на території Росії, у тимчасово окупованих українських регіонах і навіть у Білорусі.

До жодного з них немає доступу до Міжнародного комітету Червоного Хреста, до Організації Об’єднаних націй, Організації з безпеки й співробітництва в Європі або просто правозахисників.

Нагадаємо, що раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук з посиланням на дані Коордштабу повідомляла, що нині в полоні РФ перебуває близько 8 тисяч людей. Також відомі випадки, коли військові перебувають в полоні, але про це невідомо українським органам.

— Під час кожного обміну повертаються люди, яких Росія не підтверджувала. Тобто ми маємо оцей 10-20% люфт, коли Росія, не підтверджуючи перебування в полоні, передає військових українській стороні.

А уповноважений із питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів Укрінформу, що кількість зниклих безвісти на війні становить щонайменше 70 тисяч українців: це і військові, і цивільні, і громадяни інших держав, і особи без громадянства.

Ми також розповідали, що ФСБ вербує полонених та їхніх родичів.

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