Для тебе Війна в Україні

У десятки разів більше! Скільки таборів для полонених розбудувала РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Травня 2025, 10:00
У десятки разів більше! Скільки таборів для полонених розбудувала РФ
Фото Unsplash

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