Не живий, не мертвий, не в полоні… Рідні зниклих безвісти звернулися до Червоного Хреста

В Одесі родини безвісти зниклих українських захисників вийшли під офіс представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди просять надати бодай якусь інформацію про долю їхніх синів, чоловіків та батьків. Деякі з родичів мають відомості про полонених воїнів, та оскільки офіційно їхній статус не підтверджують, вони не можуть потрапити на обмін.— Останнє, що він сказав мені: “Чекай, я повернусь”. І я дала слово чекати, вірити та сподіватися, — каже Наталія, чий чоловік зник біля Курдюмівки. Він мобілізувався у 2023 році, боронив країну на Донеччині. Не живий, не мертвий, не в полоні… нічого не знаємо. Ми звертаємося до всіх, хто може розшукувати, — додає Наталія. Свого сина Сергія розшукує й пані Тетяна. Він вважається зниклим безвісти з 2024 року, але мати бачила сина на ворожих фото: ймовірно, він потрапив у полон у Курській області. Читати на тему Скільки тисяч українців зникли безвісти — трагічні цифри Читай, якою є кількість зниклих безвісти військових та цивільних українців. Через статус безвісти зниклої особи, ці люди не можуть потрапити на обмін. За підтвердження відповідає МКЧХ, але родичі кажуть: нічого, крім співчуття, вони від представників Червоного Хреста не чули. Таких родин в Україні зараз тисячі. Окремою проблемою є цивільні, які зникли безвісти або їх полонили росіяни. Що з цим статусом не так та чи допоможе тут закон, розповідали раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Єдині новини, Одеса, Росія, Україна, українські полонені Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter