Люди

Не живий, не мертвий, не в полоні… Рідні зниклих безвісти звернулися до Червоного Хреста

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 17 Травня 2025, 19:00
Азов
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Я викликаю вогонь на себе, за Росію: бійці Азову про найудаліші зачистки та ідейних окупантів
Не живий, не мертвий, не в полоні… Рідні зниклих безвісти звернулися до Червоного Хреста
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Я в полоні краще посиджу… Як Азов захопив розвідників армії РФ

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