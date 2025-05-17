Не живий, не мертвий, не в полоні… Рідні зниклих безвісти звернулися до Червоного Хреста

В Одесі родини безвісти зниклих українських захисників вийшли під офіс представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Люди просять надати бодай якусь інформацію про долю їхніх синів, чоловіків та батьків.

Деякі з родичів мають відомості про полонених воїнів, та оскільки офіційно їхній статус не підтверджують, вони не можуть потрапити на обмін.

— Останнє, що він сказав мені: “Чекай, я повернусь”. І я дала слово чекати, вірити та сподіватися, — каже Наталія, чий чоловік зник біля Курдюмівки. Він мобілізувався у 2023 році, боронив країну на Донеччині.

Не живий, не мертвий, не в полоні… нічого не знаємо. Ми звертаємося до всіх, хто може розшукувати, — додає Наталія.

Свого сина Сергія розшукує й пані Тетяна. Він вважається зниклим безвісти з 2024 року, але мати бачила сина на ворожих фото: ймовірно, він потрапив у полон у Курській області.

Через статус безвісти зниклої особи, ці люди не можуть потрапити на обмін. За підтвердження відповідає МКЧХ, але родичі кажуть: нічого, крім співчуття, вони від представників Червоного Хреста не чули.

Таких родин в Україні зараз тисячі.

Окремою проблемою є цивільні, які зникли безвісти або їх полонили росіяни. Що з цим статусом не так та чи допоможе тут закон, розповідали раніше.

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