Не живой, не мертвый, не в плену… Родные пропавших без вести обратились к Красному Кресту

В Одессе семьи без вести пропавших украинских защитников вышли под офис представительства Международного комитета Красного Креста.

Люди просят предоставить хоть какую-то информацию о судьбе их сыновей, мужей и родителей.

Некоторые родственники имеют сведения о пленных воинах, и поскольку официально их статус не подтверждают, они не могут попасть на обмен.

— Последнее, что он сказал мне: “Жди, я вернусь”. И я дала слово ждать, верить и надеяться, — говорит Наталья, чей муж исчез возле Курдюмовки.

Не жив, не мертв, не в плену… ничего не знаем. Мы обращаемся ко всем, кто может искать, — добавляет Наталья.

Своего сына Сергея разыскивает и Татьяна. Он считается пропавшим без вести с 2024 года, но мать видела сына на вражеских фото: вероятно, он попал в плен в Курской области.

Из-за статуса без вести пропавшего лица эти люди не могут попасть на обмен. За подтверждение отвечает МККК, но родственники говорят: ничего, кроме сострадания, они от представителей Красного Креста не слышали.

Таких семей в Украине сейчас тысячи.

Отдельной проблемой являются гражданские, что пропали без вести или их взяли в плен россияне. Что с этим статусом не так поможет ли здесь закон, рассказывали раньше.

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