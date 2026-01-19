Смерть на снежном склоне: в Харькове 70-летняя женщина не выжила после спуска на тюбинге

Зимние развлечения закончились летально для жительницы Харькова. В Немишлянском районе города обнаружили тело 70-летней женщины, которая получила смертельные травмы во время спуска с горки.

В Харькове пенсионерка погибла во время катания с горки: подробности трагедии

Происшествие случилось 18 января. Как сообщили в региональной полиции, прохожие заметили женщину без признаков жизни прямо на снегу, а рядом с ней лежал надувной тюбинг (так называемая плюшка). На место незамедлительно вызвали медиков, однако им оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей.

Примечательно, что при первичном осмотре криминалисты не обнаружили на теле погибшей явных синяков или переломов. Однако вывод судебно-медицинского эксперта оказался однозначным: женщина получила специфические внутренние травмы, несовместимые с жизнью, именно во время неудачного катания.

На данный момент правоохранители внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

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