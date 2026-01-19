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Смерть на снежном склоне: в Харькове 70-летняя женщина не выжила после спуска на тюбинге

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 января 2026, 10:55 2 мин.
Трагедия в Харькове
Фото Pexels

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