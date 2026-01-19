Смерть на сніговому схилі: у Харкові 70-річна жінка не вижила після спуску на тюбінгу

Зимові розваги завершилися летально для жительки Харкова. У Немишлянському районі міста виявили тіло 70-річної жінки, яка отримала смертельні травми під час спуску з гірки.

У Харкові пенсіонерка загинула під час катання з гірки: подробиці трагедії

Подія сталася 18 січня. Як повідомили у регіональній поліції, перехожі помітили жінку без ознак життя на снігу, а поруч із нею лежав надувний тюбінг (так звана плюшка). На місце негайно викликали медиків, проте їм залишалося лише констатувати смерть.

Цікаво, що під час первинного огляду криміналісти не виявили на тілі загиблої явних синців чи переломів. Проте висновок судово-медичного експерта виявився однозначним: жінка дістала специфічні внутрішні травми, несумісні з життям, саме під час невдалого катання.

Наразі правоохоронці внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

З огляду на мінливу температуру, лід на водоймах зараз вкрай підступний. Якщо ти раптом опинилися у воді, головне — не піддаватися паніці. У вас є лише кілька хвилин, поки організм не почав переохолоджуватися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!