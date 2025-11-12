Греческий крест: как работает новый тип светофора в Украине

С 11 ноября на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко в Киеве начал работать светофор с новым сигналом — Греческий крест.

Это первый подобный эксперимент в Украине, запущенный в рамках Недели безопасности дорожного движения.

Новая система должна повысить безопасность водителей при совершении левого поворота — именно в таких ситуациях чаще всего происходят ДТП. О проекте сообщили в КП Центр организации дорожного движения.

Что такое Греческий крест на светофоре

Так называемый светофор Греческий крест — это дополнительная световая секция, которая показывает водителю, когда можно безопасно совершить маневр.

Ее используют в ряде европейских стран, в частности, в Германии, Испании и Польше, на перекрестках с повышенной аварийностью.

Украина впервые перенимает этот опыт, чтобы протестировать эффективность нового сигнала именно в центре Киева, где транспортное движение особенно плотное.

Как работает светофор Греческий крест

Когда загорается сигнал Греческий крест светофор, водитель получает подтверждение, что встречный поток остановлен. Этот сигнал не запрещает движение, а наоборот — показывает, что можно безопасно повернуть налево, не рискуя столкновением.

В этот момент встречные автомобили стоят на красном, поэтому водителю не нужно ждать разрыва в потоке.

Почему светофор называется Греческий крест

Название связано с формой самого символа — это светящийся индикатор в виде греческого креста, размещенный на дополнительной секции светофора.

Когда он включается, это значит, что встречное движение остановлено, и левый поворот разрешен.

Эксперты отмечают, что такая система улучшает логику движения на сложных перекрестках и уменьшает количество конфликтных ситуаций.

Будет ли Греческий крест на других перекрестках Киева

Специалисты ЦОДР будут два месяца наблюдать за работой пилотного проекта. После анализа данных о безопасности и удобстве движения примут решение, стоит ли устанавливать подобные светофоры греческий крест в других районах Киева.

Водители могут отправлять свои отзывы о новом светофоре на почту: kyiv.codr@kyivcity.gov.ua или оставлять комментарии на страницах предприятия в соцсетях.

Главное фото: КП Центр организации дорожного движения.

Ранее сообщалось о новых светофорах, которые планируют установить в Украине в 2025 году.

