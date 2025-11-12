Грецький хрест: як працює новий тип світлофора в Україні

З 11 листопада на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка в столиці почав працювати світлофор з інноваційним сигналом Грецький хрест.

Це перший в Україні експеримент такого формату, який запровадили в межах Тижня безпеки дорожнього руху.

Новий тип сигналу має підвищити безпеку водіїв під час виконання лівого повороту — саме в цей момент найчастіше трапляються аварійні ситуації.

Про проект повідомили у КП Центр організації дорожнього руху.

Що таке Грецький хрест на світлофорі

Так званий Грецький хрест світлофор — це експериментальна світлова секція, яка сигналізує водієві про можливість безпечного маневру.

Її використовують у низці європейських країн, зокрема в Німеччині, Іспанії та Польщі, на перехрестях із підвищеною аварійністю.

Україна вперше переймає цей досвід, щоб протестувати ефективність нового сигналу саме в центрі Києва, де транспортний рух особливо щільний.

Як працює світлофор Грецький хрест

Під час активації сигналу Грецький хрест світлофор водій отримує підтвердження, що зустрічний потік транспорту зупинено. Тобто цей сигнал не забороняє рух, а навпаки — вказує, що можна безпечно повернути ліворуч, не ризикуючи зіткненням.

У цей момент автомобілі з протилежного напрямку стоять на червоному, а отже, водій не повинен чекати, поки знайдеться розрив у потоці.

Почему светофор называется Греческий крест

Назва пов’язана з формою самого символу — це світловий індикатор у вигляді грецького хреста, який з’являється на додатковій секції світлофора.

Коли індикатор засвічується, це означає, що лівий поворот дозволений, оскільки зустрічні машини отримали червоне світло.

Експерти пояснюють, що така система покращує логіку руху на складних перехрестях і знижує кількість конфліктів між потоками.

Чи буде Грецький хрест на інших перехрестях столиці

Фахівці ЦОДР протягом двох місяців спостерігатимуть за результатами пілотного проєкту. Усі отримані дані про безпеку, швидкість і зручність руху проаналізують, після чого ухвалять рішення — чи встановлювати подібні світлофори на інших перехрестях Києва.

Водії можуть поділитися своїми відгуками про новий світлофор грецький хрест на електронну адресу: kyiv.codr@kyivcity.gov.ua, або залишити коментарі на сторінках підприємства у соцмережах.

Головне фото: КП Центр організації дорожнього руху.

Раніше ми розповідали про нові світлофори в Україні 2025.

