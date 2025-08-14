Ситуация под Добропольем стабилизируется — заявление Генштаба

В районе Доброполья Донецкой области наблюдается постепенная стабилизация обстановки, однако украинские военные продолжают проводить активные мероприятия по выявлению и нейтрализации вражеских диверсионно-разведывательных групп и отдельных подразделений российских войск.

Об этом в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалёв.

Ситуация под Добропольем стабилизируется: детали

По его словам, главнокомандующий ВСУ принял решение о дополнительном перебросе сил и техники для усиления оборонных позиций на Добропольском и Покровском направлениях.

Ковалев уточнил, что в ходе боевых действий при участии 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Азов, а также смежных и подчиненных подразделений, враг понес значительные потери.

В результате проведенных действий, только за последние двое суток в полосе ответственности корпуса было уничтожено 151 российский оккупант, более 70 получили ранения, — сообщил представитель Генштаба.

Кроме того, украинские военные взяли в плен восемь вражеских солдат.

Спикер Генштаба отметил, что ситуация на фронте постепенно стабилизируется, но Силы обороны продолжают активные поисково-ударные операции по полному контролю над своей полосой ответственности.

Эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности местного населения, сохранение обороноспособности и снижение риска прорыва противника на ключевых участках Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в районе села Доброполье была объявлена принудительная эвакуация. Она касается нескольких громад и их населённых пунктов.

