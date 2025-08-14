Ситуация под Добропольем стабилизируется — заявление Генштаба

Фото Генеральный штаб ВСУ В районе Доброполья Донецкой области наблюдается постепенная стабилизация обстановки, однако украинские военные продолжают проводить активные мероприятия по выявлению и нейтрализации вражеских диверсионно-разведывательных групп и отдельных подразделений российских войск.Об этом в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалёв. Ситуация под Добропольем стабилизируется: детали По его словам, главнокомандующий ВСУ принял решение о дополнительном перебросе сил и техники для усиления оборонных позиций на Добропольском и Покровском направлениях.Ковалев уточнил, что в ходе боевых действий при участии 1-го корпуса Национальной гвардии Украины Азов, а также смежных и подчиненных подразделений, враг понес значительные потери. В результате проведенных действий, только за последние двое суток в полосе ответственности корпуса было уничтожено 151 российский оккупант, более 70 получили ранения, — сообщил представитель Генштаба. Кроме того, украинские военные взяли в плен восемь вражеских солдат. Спикер Генштаба отметил, что ситуация на фронте постепенно стабилизируется, но Силы обороны продолжают активные поисково-ударные операции по полному контролю над своей полосой ответственности. Читать по теме Доброполье падет быстрее, чем Покровск: аналитики и военные о смещении фронта (дополнено) Аналитики, военные и командиры сообщают о безумных продвижениях россиян. Эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности местного населения, сохранение обороноспособности и снижение риска прорыва противника на ключевых участках Донецкой области. Ранее сообщалось, что в районе села Доброполье была объявлена принудительная эвакуация. Она касается нескольких громад и их населённых пунктов. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Украина, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter