Для тебя Новости

Ситуация под Добропольем стабилизируется — заявление Генштаба

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 августа 2025, 13:00
Ситуация под Добропольем стабилизируется — заявление Генштаба
Фото Генеральный штаб ВСУ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь