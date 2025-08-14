Ситуація під Добропіллям стабілізується — заява Генштабу

У районі Добропілля Донецької області спостерігається стабілізація ситуації, проте тривають активні заходи з виявлення та нейтралізації ворожих груп російських військових.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов, в коментарі для Інтерфакс-Україна.

Ситуація під Добропіллям стабілізується: деталі

За словами Ковальова, головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про додаткове перекидання сил і техніки для зміцнення оборонних позицій на Добропільському та Покровському напрямках.

Він уточнив, що під час бойових дій за участю 1-го корпусу Національної гвардії України Азов та суміжних підрозділів ворог зазнав значних втрат.

В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідований 151 російський окупант, поранено понад 70, — розповів Ковальов.

Крім того, українські військові взяли у полон восьмеро ворожих солдатів.

Речник Генштабу зазначив, що ситуація на фронті поступово стабілізується, але Сили оборони продовжують активні пошуково-ударні операції для повного контролю над своєю смугою відповідальності.

Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки місцевого населення, збереження обороноздатності та зниження загрози прориву противника у ключових районах Донецької області.

Раніше ми повідомляли, що в районі села Добропілля оголошено примусово евакуацію. Вона стосується кількох громад та їхніх населених пунктів.

