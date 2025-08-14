Ситуація під Добропіллям стабілізується — заява Генштабу

Фото Генеральний штаб ЗСУ У районі Добропілля Донецької області спостерігається стабілізація ситуації, проте тривають активні заходи з виявлення та нейтралізації ворожих груп російських військових.Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов, в коментарі для Інтерфакс-Україна. Ситуація під Добропіллям стабілізується: деталі За словами Ковальова, головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про додаткове перекидання сил і техніки для зміцнення оборонних позицій на Добропільському та Покровському напрямках.Він уточнив, що під час бойових дій за участю 1-го корпусу Національної гвардії України Азов та суміжних підрозділів ворог зазнав значних втрат. В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідований 151 російський окупант, поранено понад 70, — розповів Ковальов. Крім того, українські військові взяли у полон восьмеро ворожих солдатів. Читати на тему Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ: аналітики та військові про зсув фронту (доповнено) Аналітики, військові та командири повідомляють про шалені просування росіян. Речник Генштабу зазначив, що ситуація на фронті поступово стабілізується, але Сили оборони продовжують активні пошуково-ударні операції для повного контролю над своєю смугою відповідальності. Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки місцевого населення, збереження обороноздатності та зниження загрози прориву противника у ключових районах Донецької області. Раніше ми повідомляли, що в районі села Добропілля оголошено примусово евакуацію. Вона стосується кількох громад та їхніх населених пунктів. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Війна в Україні, Україна, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter