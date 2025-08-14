Для тебе Новини

Ситуація під Добропіллям стабілізується — заява Генштабу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Серпня 2025, 13:00
Ситуація під Добропіллям стабілізується — заява Генштабу
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь