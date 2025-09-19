Книги женщин — вне закона: новая волна образовательных запретов от Талибана

В Афганистане университеты столкнулись с новой волной запретов. Власти Талибана приняли решение изъять из учебных программ все книги, написанные женщинами, а также запретить преподавание прав человека и тем, связанных с сексуальными домогательствами.

По данным BBC, под запрет попало около 140 книг авторства женщин, среди которых даже такие специализированные издания, как Безопасность в химической лаборатории.

Всего в списке — 680 наименований, которые комиссия Талибана признала опасными из-за их противоречия шариату и политике правительства.

Помимо литературы, университетам запретили преподавать 18 предметов. Шесть из них напрямую касаются женщин, среди прочего — Гендер и развитие, Женская социология и Роль женщин в коммуникации.

Все книги, написанные женщинами, нельзя преподавать, — подтвердил член комитета по пересмотру учебных материалов в комментарии BBC Afghan.

Бывшая заместительница министра юстиции Афганистана Заккия Адели, чьи труды также попали в список запрещённых, призналась, что для неё это решение не стало неожиданностью.

Учитывая мизогинную политику Талибана, вполне логично, что если самим женщинам запрещено учиться, то их идеи и книги тоже оказываются под запретом, — отметила она.

Документ с перечнем запрещённых книг был разослан университетам в конце августа. Как стало известно, решение принимала группа религиозных учёных и экспертов при Министерстве высшего образования.

Отдельным направлением запрета стали книги иранских авторов или издания, вышедшие в Иране. В списке — более 300 таких позиций. Представители комитета открыто заявили, что это сделано для того, чтобы не допустить проникновения иранского контента в афганское образование.

Преподаватели внутри страны бьют тревогу: без иранской научной литературы афганские университеты теряют одну из ключевых связей с мировой академической средой.

Профессор Кабульского университета на условиях анонимности рассказал журналистам, что изъятие иранских изданий создает огромную пустоту.

Мы пытаемся писать учебники самостоятельно, но возникает вопрос — сможем ли мы делать это на уровне мировых стандартов.

Новые ограничения стали продолжением политики, которую Талибан последовательно внедряет после возвращения к власти четыре года назад.

Ранее женщинам запретили учиться после шестого класса, а в конце 2024 года фактически закрыли и курсы акушерства. На этой неделе ещё как минимум в десяти провинциях ограничили доступ к оптоволоконному интернету.

Хотя официально представители Талибана заявляют, что уважают права женщин в рамках афганской культуры и исламского права, новые правила свидетельствуют об ужесточении ограничений образовательных возможностей для женщин и усилении идеологического контроля над высшей школой в стране.

