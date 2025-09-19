Книги жінок — поза законом: нова хвиля освітніх заборон від Талібану

В Афганістані університети зіткнулися з новою хвилею заборон. Влада Талібану ухвалила рішення вилучити з навчальних програм усі книги, написані жінками, а також заборонити викладання прав людини та тем, що стосуються сексуальних домагань.

За даними BBC, під заборону потрапили близько 140 книжок жінок-авторок, серед яких навіть такі спеціалізовані, як Безпека в хімічній лабораторії.

Загалом у списку — 680 найменувань, які комісія Талібану визнала небезпечними через їхню суперечність шаріату та політиці уряду.

Крім вилучення літератури, університетам заборонили викладати 18 предметів. З них шість напряму стосуються жінок, зокрема гендер і розвиток, жіноча соціологія та роль жінок у комунікації.

Усі книги, написані жінками, не можна викладати, — підтвердив член комітету з перегляду навчальних матеріалів у коментарі для BBC Afghan.

Колишня заступниця міністра юстиції Афганістану Закія Аделі, чиї праці також опинилися у списку заборонених, зізналася, що для неї це рішення не стало несподіванкою.

Враховуючи мізогінну політику Талібану, логічно, що коли самим жінкам не дозволено навчатися, їхні ідеї та книги теж опиняються під забороною — зазначила вона.

Документ із переліком заборонених книжок було розіслано університетам наприкінці серпня. Як стало відомо, рішення ухвалювала група релігійних вчених та експертів при Міністерстві вищої освіти.

Окремим напрямком заборони стали книги іранських авторів або видання, що вийшли в Ірані. У списку — понад 300 таких позицій. Представники комітету відверто заявили, що це зроблено, аби не допустити проникнення іранського контенту в афганську освіту.

Освітяни у самій країні б’ють на сполох: без іранської наукової літератури афганські університети втрачають один із ключових містків до світової академічної спільноти.

Професор Кабульського університету на умовах анонімності розповів журналістам, що вилучення іранських видань створює величезну порожнечу.

Ми намагаємося самотужки писати підручники, але виникає питання, чи зможемо ми робити це на рівні світових стандартів.

Ці нові обмеження стали продовженням політики, яку Талібан послідовно впроваджує після повернення до влади чотири роки тому.

Раніше жінкам заборонили навчатися після шостого класу, а наприкінці 2024 року фактично закрили й курси акушерства. Цього тижня ще й щонайменше в десяти провінціях обмежили доступ до оптоволоконного інтернету.

Хоча офіційно представники Талібану заявляють, що поважають права жінок у межах афганської культури та ісламського права, нові правила свідчать про дедалі жорсткіше обмеження освітніх можливостей для жінок і про посилення ідеологічного контролю над вищою школою в країні.

