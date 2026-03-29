В Киеве заработал Театр ветеранов: проект для психологического восстановления через искусство

В столице официально заработал Театр ветеранов — уникальное пространство, где бывшие бойцы и добровольцы Сил территориальной обороны учатся выжигать боль войны через творчество. Проект реализован командой ТрО Медиа совместно с Театром Драматургов. Это не просто театральная студия, а полноценный центр психологического восстановления, где правда о фронте звучит без цензуры и прикрас. Об етом пишет Interfax-Україна.

Идея возникла весной 2024 года, когда стало понятно: традиционных методов реабилитации недостаточно. Ветеранам нужно пространство, где их услышат. Один из вдохновителей проекта, ветеран и драматург Максим Курочкин, убежден: именно защитники должны формировать правдивый нарратив о борьбе Украины.

Мир должен видеть борьбу Украины глазами ее защитников, — подчеркивает Курочкин, отмечая, что театр помогает участникам боевых действий не только прожить пережитое, а и донести до зрителя истинную цену свободы.

Проект объединил тех, кто взял в руки оружие в феврале 2022-го. Под руководством звездных наставников — Натальи Ворожбит, Ахтема Сеитаблаева, Марыси Никитюк и Максима Курочкина — ветераны осваивают актерскую игру, драматургию и хореографию.

За время существования инициативы уже написано более 35 пьес. Среди наиболее знаковых:

Военая мама — острая история о боевом медике и ее выборе между фронтом и материнством;

И в горе, и в радости — реальные события, облеченные в метафорическую сказочную форму.

От теории до аншлагов: как создаются спектакли

Настоящим прорывом стала современная интерпретация “Энеиды” Ивана Котляревского под руководством Ольги Семёшкиной. Премьера, состоявшаяся в феврале 2026 года на сцене Молодого театра, вызвала огромный резонанс. На сцене — люди, прошедшие через ранения и ампутации, но своей энергией доказавшие: дух воина сломить невозможно. После киевского успеха спектакль отправился в турне по городам Украины.

Успех столичной площадки доказал, что искусство является одним из самых эффективных инструментов реабилитации. Команда Театра ветеранов не собирается останавливаться: в ближайшее время новые филиалы проекта должны открыться во Львове, Днепре и Черновцах.

Кроме того, постановки театра постепенно выходят на международный уровень, а тексты ветеранских пьес пополняют репертуары ведущих украинских театров. Искусство здесь становится не только лекарством для души, но и живым свидетельством памяти, зафиксированным теми, кто был в самом аду событий.

Ранее мы рассказывали о новом спектакле Братья в Театре Леси Украинки. Читай, что именно стало темой этой постановки в нашем материале.

