Топ блогеров Украины 2025: кого признали победителями Blogger Awards

29 июня в Украине прошла церемония Bloggers Awards 2025, впервые определившая топ отечественных инфлюэнсеров и официально признавшая их как влиятельных людей.

Их голос, стиль и контент уже не считают развлечением — теперь это мощная сила, формирующая мысли, тренды и даже влияющая на настроения общества.

Кто вошел в топ украинских блогеров 2025 года по версии Blogger Awards — читай в материале.

Топ блогеров Украины 2025

На сцене Bloggers Awards 2025 собрались самые узнаваемые лица украинского интернета — каждый из них получил признание за популярность, уникальный стиль и влияние на миллионы украинцев. Вот как выглядит топ победителей:

блоггер Украины 2025: Олег Машуковский

топ-инфлюэнсер Украины 2025: Candy Superstar

инста-Мама Украины 2025: Даша Евтух

лучший мужской блог 2025: Анатолий Анатолич

лучший beauty-блогер 2025: Dark Dany

лучший food-блогер 2025: Ольга Мартыновская

самый популярный tiktok-блогер 2025: Simbochka

лучший актер-инфлюэнсер 2025: Тарас Цымбалюк

лучший телеведущий-инфлюэнсер 2025 года: Юрий Горбунов.

Читать по теме Как блоггеры становятся инструментом в руках популистов Как социальные сети оказывают влияние на формирование твоего мнения: исследование.

В категории Лучший социальный блоггер 2025 жюри, как исключение, признало победителями всех номинантов, ведь каждый из них активно приобщается к волонтерству и благотворительности.

Топ блогеров Украины 2025: что известно о победителях

Олег Машуковский — мега-популярный блогер с миллионной аудиторией, артист и соучредитель видео-сообществ. Известен своим ярким стилем, открытостью как ЛГБТ-активист и заметным влиянием в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleh Mashukov (@mashukovsky)

Dark Dany — это Даниил, бойфренд Олега Машуковского, профессиональный мастер-бровист и талантливый мейкап-мастер, получивший титул лучшего beauty-блогера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макіяж | Візажист | Навчання | Київ (@the_dark_dany)

Топ-инфлюэнсершей Украины стала Candy Superstar — под этим псевдонимом известна Наталья Углицкая. Она быстро покорила TikTok, YouTube и Instagram, ее фишка — веселые скетчи и креативные лайфхаки. В 2024 году Forbes Украина уже называл ее инфлюэнсершей №1 — и по количеству фанов, и по полученным доходам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кенді Суперстар (@candy__superstar)

Инста-мама Украины — Даша Евтух из Полтавщины, покорившая TikTok своими простыми и душевными видео. Ее ролики о буднях в деревне, семье и покупках из местного магазина собрали миллионы просмотров и тысячи подписчиков. Дашина искренность сделала ее любимицей соцсетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Євтух — Мастер Шеф 11 (@dashaevtukh__official)

Анатолий Анатолич — известный шоумен и ведущий, когда-то дважды выигрывавший интеллектуальную игру Что? Где? Когда? Недавно он запустил блог: Когда я был маленьким, в котором он возвращается к воспоминаниям детства, он тоже в топе с титулом лучшего мужского блоггера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Simbochka, настоящее имя Карина — одна из самых популярных блогеров в TikTok и Instagram. Сначала она привлекла внимание развлекательным контентом, а позже — историей отношений с певцом Ильей Парфенюком. В 2024 году у пары родилась дочь, но впоследствии они развелись. Сейчас Карина активно ведет блог, в котором открыто рассказывает о своей жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от можно просто, СІМБОЧКА🇺🇦 (@simbochkka)

Ольга Мартыновская — неизменная ведущая и судья кулинарного шоу МастерШеф. Она победила в третьем сезоне, а с 2020 года судит участников. Ольга — шеф-повар, ресторатор, основательница кулинарных курсов и соавтор кулинарных книг, что и сделало ее лучшей food-блогеркой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)

Тарас Цымбалюк — известный украинский актер-блогер, звезда сериалов Кріпосна и Спіймати Кайдаша, теперь стал героем романтического реалити-шоу Холостяк 14.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

И наконец завершает топ блогеров Юрий Горбунов — ведущий с более чем 30-летним стажем, знакомое лицо шоу Голос страны. Кроме того, Юрий — актер, шоумен и креативный продюсер, он занимается волонтерством и поддерживает многие благотворительные проекты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кінопродюсер.Телеведучий 1+1 (@gorbunovyuriy)

Награды топ-блогерам Украины вручили Виктор Павлик, Антонина Хижняк, Юлия Ярмоленко и представители партнеров Blogger Awards.

Главное фото: Rbc.ua.

Читай советы тем, кто мечтает стать узнаваемым блоггером на YouTube — что и как для этого сделать.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.