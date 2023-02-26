Учиться, интересоваться и воплощать идею сразу: советы тем, кто мечтает стать узнаваемым блогером на YouTube

В современном мире необязательно иметь стартовый капитал и знакомства, чтобы в мгновение ока стать популярным и узнаваемым среди людей. В настоящее время существует множество платформ, на которых молодые исполнители, художники и ораторы могут развивать собственное ремесло и получать средства за такую деятельность. Среди крупнейших таких платформ — YouTube.

Не существует инструкции к тому, как стать популярным. Но есть несколько правил, соблюдение которых точно даст свои плоды в будущем. Соучредители канала на YouTube Евгений Синельников и Сергей Мус Гулейков дали несколько советов для новичков в теме блогинга.

В материале мы рассмотрим советы для начинающих блогеров — читай дальше.

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Советы для начинающих блогеров: что стоит делать

Во-первых, эксперты советуют сосредоточиться на той тематике, которая интересна тебе. Лучше всего — если в этой теме у тебя есть фундаментальные знания.

Следует делать только то, что у тебя самого вызывает интерес. Особенно то, в чем ты разбираешься и планируешь углубляться в тему, развиваться в этом направлении. Потому что в противном случае сделать качественно не получится, — убежден Синельников.

Также он советует начинать каждый выпуск с самого интересного, чтобы привлечь внимание с самого начала.

— Первая минута видео — решающая. Если на этом промежутке не задеть зрителя, он пойдет дальше искать контент.

Советы для начинающих на YouTube от Евгения Синельникова

Не бояться ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но не забывать делать выводы, вносить коррективы и изменения, чтобы больше их не повторять. Обязательно прислушиваться к комментариям. Интересно должно быть зрителю, а не тебе, но в то же время верь в свою позицию. Не стоит меняться сразу из-за первого хейтера. Не следуй советам на все 100%. Делай так, как считаешь нужным, если ты чувствуешь, что план и замысел уникален. Ты всегда можешь прислушиваться, но окончательное решение должно быть за тобой.

Советы для начинающих блогеров от Сергея Мус Гулейкова

Готовься к марафону и не надейся на скорый успех, а понимай, что нужно ориентировочно от трех до шести месяцев хотя бы для того, чтобы понимать, на правильном ли ты пути, провести какую-то работу над ошибками. Начинай сразу, как появилась идея. Если у тебя есть замысел и желание, не медли, начинай сейчас. Должна быть “насмотренность”. Ищи идеи у других для вдохновения, учись, проходи курсы, слушай лекции и знакомься с людьми этой отрасли. Надо экспериментировать. Пробуй и давай волю творчеству.

Наибольшее внимание уделять звуку. Ведь сравнительно некачественную картинку люди тебе простят, а плохой звук никогда, — отмечает эксперт.

Всю необходимую информацию по технической работе ты можешь найти в интернете и у старших коллег в YouTube. Кстати, сейчас появилось очень много украиноязычного контента на платформе: где искать необходимую информацию и список украинских каналов на YouTube, мы писали в нашем другом интервью.

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