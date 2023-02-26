Учиться, интересоваться и воплощать идею сразу: советы тем, кто мечтает стать узнаваемым блогером на YouTube

В современном мире необязательно иметь стартовый капитал и знакомства, чтобы в мгновение ока стать популярным и узнаваемым среди людей. В настоящее время существует множество платформ, на которых молодые исполнители, художники и ораторы могут развивать собственное ремесло и получать средства за такую деятельность. Среди крупнейших таких платформ — YouTube.
Не существует инструкции к тому, как стать популярным. Но есть несколько правил, соблюдение которых точно даст свои плоды в будущем. Соучредители канала на YouTube Евгений Синельников и Сергей Мус Гулейков дали несколько советов для новичков в теме блогинга.
В материале мы рассмотрим советы для начинающих блогеров — читай дальше.
Во-первых, эксперты советуют сосредоточиться на той тематике, которая интересна тебе. Лучше всего — если в этой теме у тебя есть фундаментальные знания.
Следует делать только то, что у тебя самого вызывает интерес. Особенно то, в чем ты разбираешься и планируешь углубляться в тему, развиваться в этом направлении. Потому что в противном случае сделать качественно не получится, — убежден Синельников.
Следует делать только то, что у тебя самого вызывает интерес. Особенно то, в чем ты разбираешься и планируешь углубляться в тему, развиваться в этом направлении. Потому что в противном случае сделать качественно не получится, — убежден Синельников.
Также он советует начинать каждый выпуск с самого интересного, чтобы привлечь внимание с самого начала.
— Первая минута видео — решающая. Если на этом промежутке не задеть зрителя, он пойдет дальше искать контент.
Наибольшее внимание уделять звуку. Ведь сравнительно некачественную картинку люди тебе простят, а плохой звук никогда, — отмечает эксперт.
Наибольшее внимание уделять звуку. Ведь сравнительно некачественную картинку люди тебе простят, а плохой звук никогда, — отмечает эксперт.
Всю необходимую информацию по технической работе ты можешь найти в интернете и у старших коллег в YouTube. Кстати, сейчас появилось очень много украиноязычного контента на платформе: где искать необходимую информацию и список украинских каналов на YouTube, мы писали в нашем другом интервью.
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