Топ блогерів України 2025: кого визнали переможцями Blogger Awards

29 червня в Україні пройшла церемонія Bloggers Awards 2025, яка вперше визначила топ вітчизняних інфлюенсерів і офіційно визнала їх як впливових людей.

Їхній голос, стиль і контент вже не вважають за розвагу — тепер це потужна сила, яка формує думки, тренди й навіть впливає на настрої суспільства.

Хто увійшов до топ українських блогерів 2025 року за версією Blogger Awards — читай у матеріалі.

Топ блогерів України 2025

На сцені Bloggers Awards 2025 зібралися найвпізнаваніші обличчя українського інтернету — кожен із них отримав визнання за популярність, унікальний стиль і вплив на мільйони українців. Ось як виглядає топ цьогорічних переможців:

блогер України 2025: Олег Машуковський

топ-інфлюенсер України 2025: Candy Superstar

інста-Мама України 2025: Даша Євтух

найкращий чоловічий блог 2025: Анатолій Анатоліч

найкращий beauty-блогер 2025: Dark Dany

найкращий food-блогер 2025: Ольга Мартиновська

найпопулярніший tiktok-блогер 2025: Simbochka

найкращий актор-інфлюенсер 2025: Тарас Цимбалюк

найкращий телеведучий-інфлюенсер 2025: Юрій Горбунов.

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У категорії Найкращий соціальний блогер 2025 журі, як виняток, визнало переможцями всіх номінантів, адже кожен із них активно долучається до волонтерства та благодійності.

Топ блогерів України 2025: що відомо про переможців

Олег Машуковський — мегапопулярний блогер з мільйонною аудиторією, артист і співзасновник відеоспільнот. Відомий своїм яскравим стилем, відкритістю як ЛГБТ-активіст і помітним впливом у Мережі.

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Dark Dany — це Данило, бойфренд Олега Машуковського, професійний майстер-бровист і талановитий мейкап-майстер, який отримав титул найкращого beauty-блогера.

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Топ-інфлюенсеркою України стала Candy Superstar — під цим псевдонімом відома Наталія Вуглицька. Вона швидко підкорила TikTok, YouTube та Instagram, її фішка — веселі скетчі та креативні лайфхаки. У 2024 році Forbes Україна вже називав її інфлюенсеркою №1 — і за кількістю фанів, і за отриманими прибутками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кенді Суперстар (@candy__superstar)

Інста-мама України — Даша Євтух із Полтавщини, яка підкорила TikTok своїми простими й душевними відео. Її ролики про будні в селі, родину та покупки з місцевої крамниці зібрали мільйони переглядів і тисячі підписників. Дашина щирість зробила її улюбленицею соцмереж.

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Анатолій Анатоліч — відомий шоумен і ведучий, який колись двічі вигравав інтелектуальну гру Що? Де? Коли?. Нещодавно він запустив блог: Коли я був маленьким, в якому він повертається до спогадів дитинства, він також у топі з титулом найкращого чоловічого блогера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Simbochka, справжнє ім’я Каріна — одна з найпопулярніших блогерок у TikTok та Instagram. Спершу вона привернула увагу розважальним контентом, а пізніше — історією стосунків зі співаком Іллею Парфенюком. У 2024 році у пари народилася донька, але згодом вони розлучилися. Зараз Каріна активно веде блог, в якому відкрито розповідає про своє життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от можно просто, СІМБОЧКА🇺🇦 (@simbochkka)

Ольга Мартиновська — незмінна ведуча і суддя кулінарного шоу МастерШеф. Вона перемогла у третьому сезоні, а з 2020 року судить учасників. Ольга — шеф-кухар, рестораторка, засновниця кулінарних курсів і співавторка кулінарних книг, що й зробило її найкращою food-блогеркою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)

Тарас Цимбалюк — відомий український актор-блогер, зірка серіалів Кріпосна та Спіймати Кайдаша, тепер став героєм романтичного реаліті-шоу Холостяк 14.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

І нарешті завершує топ блогерів Юрій Горбунов — ведучий з понад 30-річним стажем, знайоме обличчя шоу Голос країни. Крім того, Юрій — актор, шоумен і креативний продюсер, він займається волонтерством і підтримує багато благодійних проектів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кінопродюсер.Телеведучий 1+1 (@gorbunovyuriy)

Нагороди топ-блогерам України вручили Віктор Павлік, Антоніна Хижняк, Юлія Ярмоленко та представники партнерів Blogger Awards.

Головне фото: Rbc.ua.

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