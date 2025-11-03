Два миллиона долгов за штрафы ПДД: кто в Украине нарушает чаще всего

Более 2 миллионов штрафов за нарушение правил дорожного движения сейчас зафиксированы в Едином реестре должников. Это на 43% больше, чем было в начале полномасштабной войны.

Все эти долги — за водителями, которые либо забыли оплатить штраф, либо просто не смогли. И хотя 75% дел уже закрыты, деньги государство так и не получило.

Об этом сообщает Опендабот.

Кто нарушает чаще всего

Подавляющее большинство должников — мужчины (92%), и чаще всего нарушают водители в возрасте от 25 до 45 лет. Именно на них приходится две трети всех долгов.

Больше всего нарушений фиксируют в Днепропетровской области (211 тыс. штрафов), в Киеве (193 тыс.) и в Одесской области (146 тыс.). Самые спокойные регионы — Луганская и Тернопольская области.

Антирекорд года

Настоящим антирекордсменом стал 27-летний мужчина из Винницкой области — на нем числится более тысячи штрафов.

В этом же регионе еще один водитель имеет 932 неоплаченных постановления.

В Днепропетровской области живет мужчина с 797 штрафами, в Ровенской — с 636, а в Сумской — с 555.

Интересно, что 1,5 миллиона производств уже завершены, но долги остаются — поскольку взыскать их с водителей практически невозможно.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как проверить штрафы на авто.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!