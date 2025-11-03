Два мільйони боргів за штрафи ПДР: хто в Україні порушує найчастіше

Понад 2 мільйони штрафів за порушення правил дорожнього руху нині зафіксовані в Єдиному реєстрі боржників. Це на 43% більше, ніж було на початку повномасштабної війни.

Усі ці борги — за водіями, які або забули сплатити штраф, або просто не змогли. І хоч 75% справ уже закриті, гроші держава так і не отримала.

Про це пише Опендабот.

Хто порушує найчастіше

Переважна більшість боржників — чоловіки (92%), і найактивніше порушують водії віком від 25 до 45 років. Саме на них припадає дві третини усіх боргів.

Найбільше порушень фіксують на Дніпропетровщині (211 тис. штрафів), у Києві (193 тис.) та на Одещині (146 тис.). Найспокійніше — на Луганщині й Тернопільщині.

Антирекорд року

Справжнім антирекордсменом став 27-річний чоловік із Вінниччини — на ньому понад тисяча штрафів.

У цьому ж регіоні ще один водій має 932 несплачені постанови. На Дніпропетровщині — чоловік із 797 штрафами, на Рівненщині — 636, а на Сумщині — 555.

Цікаво, що 1,5 мільйона проваджень уже завершені, але борги залишаються — бо стягнути їх із водіїв практично неможливо.

