Для тебя Новости

Учетная ставка 2026 года: Нацбанк снизил показатель до 15%

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 января 2026, 16:12 3 мин.
Учетная ставка НБУ 2026
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь