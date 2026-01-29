Учетная ставка 2026 года: Нацбанк снизил показатель до 15%

Национальный банк Украины официально объявил о начале цикла смягчения монетарной политики. Правление регулятора, опираясь на устойчивое снижение инфляционного давления и стабилизацию ситуации с внешним финансированием, приняло решение о снижении стоимости финансовых ресурсов в стране.

Учетная ставка НБУ 2026: главные изменения в монетарной политике

С 30 января 2026 года учетная ставка НБУ снижается с 15,5% до 15%. Это решение стало возможным благодаря тому, что рост цен в стране замедляется быстрее, чем ожидалось ранее. По данным регулятора, такой шаг не только поможет удерживать инфляцию в пределах цели (5% в долгосрочной перспективе), но и станет ощутимой поддержкой для восстановления бизнес-активности.

Какая сейчас учетная ставка НБУ и что повлияло на решение регулятора

Показатель в 15% отражает уверенность центробанка в том, что пик инфляционного давления пройден. В декабре 2025 года инфляция замедлилась до 8% благодаря хорошим урожаям и стабильному валютному рынку.

Несмотря на разрушения в энергетике, которые все еще давят на цены, НБУ видит пространство для осторожного оптимизма. Ожидается, что по итогам 2026 года инфляция составит около 7,5%, что является вполне приемлемым показателем в условиях полномасштабной войны.

Какая учетная ставка НБУ 2026 прогнозируется на конец года

Макроэкономические прогнозы дают понимание того, какая учетная ставка НБУ 2026 может быть в будущем. Базовый сценарий предполагает постепенное снижение этого показателя и в дальнейшем. Однако НБУ остается гибким: если риски (энергодефицит, дефицит рабочей силы или угрозы безопасности) усилятся, регулятор готов приостановить смягчение политики.

Цель Нацбанка — выйти на уровень инфляции в 5% к середине 2028 года. Сейчас же монетарные условия остаются достаточно жесткими, чтобы гривневые активы (депозиты и ОВГЗ) были привлекательными для населения, что в свою очередь сдерживает спрос на валюту.

Учетная ставка в Украине: влияние на восстановление ВВП и финансовую помощь

Сегодня учетная ставка в Украине играет ключевую роль в поддержке банковского сектора. Кредитование уже растет темпами более 30% в год, и снижение ставки до 15% должно только усилить этот тренд.

Что касается экономического роста, то НБУ оценивает подъем ВВП в 2026 году на уровне 1,8%. Главными драйверами станут восстановление инфраструктуры и инвестиции в оборонный комплекс. Важным фактором является и внешняя помощь: Совет ЕС уже согласовал предоставление Украине 90 млрд евро на ближайшие два года, что позволит поддерживать международные резервы на уровне 65–71 млрд долларов.

Учетная ставка в Украине 2026: риски, которые остаются на столе

Несмотря на позитивные сдвиги, учетная ставка в Украине 2026 года все еще находится под влиянием значительной неопределенности. Основным риском остается ход войны и атаки на энергетику. Также НБУ внимательно следит за миграционными тенденциями и возможной корректировкой коммунальных тарифов, что может существенно изменить инфляционную картину.

Полная версия макропрогноза, на основе которого принималось решение, будет обнародована уже 5 февраля в Инфляционном отчете. Пока же банковская система готовится к работе по новым ставкам, ожидая дальнейшей адаптации экономики к вызовам.

